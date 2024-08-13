ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

當周壽星送「起司蛋糕+霜淇淋」　小樽洋菓子舖推出三大好禮回饋

▲小樽洋菓子舖LeTAO「雙層起司蛋糕」。（圖／小樽洋菓子舖提供）

▲北海道甜點「小樽洋菓子舖LeTAO」松菸店即日起推出好禮回饋活動。（圖／小樽洋菓子舖提供）

記者黃士原／台北報導

看準台北大巨蛋開幕後將有更多人潮到訪，北海道甜點「小樽洋菓子舖LeTAO」松菸店即日起推出三大好禮回饋活動，除了滿額送100元優惠、每周二會員點數放大兌換，當周壽星內用消費就送「雙層起司蛋糕搭配霜淇淋」。

小樽洋菓子舖LeTAO松菸店即日起至11月30日舉辦年度三大好禮回饋活動，首先是「夏日滿額贈」，門市消費滿1500元即贈送100元商品優惠券；當周壽星於門市內用消費，即贈送「雙層起司蛋糕搭配霜淇淋」一份，市價200元，限內用。

▲小樽洋菓子舖LeTAO「芒果椰子鬆餅」。（圖／小樽洋菓子舖提供）

▲小樽洋菓子舖LeTAO夏季新品「芒果椰子鬆餅」。（圖／小樽洋菓子舖提供）

每周二前往門市消費，即可參加點數放大兌換活動，5點可兌換150元飲品（原本需要10點），10點可兌換320元的「雙口味起司蛋糕盤」（原本需要15點），及15點可兌換420元的「三味起司蛋糕盤」，或口味任選的「舒芙蕾鬆餅」一份（原本需要20點）。

▲小樽洋菓子舖LeTAO「檸檬聖代」。（圖／小樽洋菓子舖提供）

▲小樽洋菓子舖LeTAO夏季新品「檸檬聖代」。（圖／小樽洋菓子舖提供）

此外，小樽洋菓子舖LeTAO除了推出夏季限定新品，包括以百香果及芒果為主題共10種配料製成的「芒果椰子聖代」、以椰子和檸檬為主題共7種配料製成的「檸檬聖代」、搭配自製芒果百香雪酪及清爽椰子冰淇淋的「芒果椰子鬆餅」，以及搭配酸酸甜甜的檸檬奶油醬與檸檬雪酪的「檸檬鬆餅」。

▲小樽洋菓子舖LeTAO「北海道哈密瓜雙層起司蛋糕」。（圖／小樽洋菓子舖提供）

▲小樽洋菓子舖LeTAO「北海道哈密瓜雙層起司蛋糕」。（圖／小樽洋菓子舖提供）

除了聖代及鬆餅新品，小樽洋菓子舖LeTAO同步引進日本季節限定「北海道哈密瓜雙層起司蛋糕」，選用北海道產的紅肉哈密瓜製成果泥、慕斯與粉狀海綿蛋糕，除了門市可立買立取，官網商店同步販售，全程冷凍宅配出貨，數量有限，售完為止。

▲CoCo祭出限時1天珍奶買1送1優惠。（圖／CoCo提供）

另外，CoCo本周好友日祭出「大杯珍珠奶茶第2杯0元」超殺優惠，只要用55元直接爽喝2杯，換算下來，每杯不到28元，8月14日限時1天開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張，限「你訂線上點單平台」使用，優惠以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 小樽洋菓子舖 LeTAO

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

推薦閱讀

7-11木瓜牛乳霜淇淋　限時買1送1

7-11木瓜牛乳霜淇淋　限時買1送1

開業不到2年！赤鐵廣島燒八德店結束營業

開業不到2年！赤鐵廣島燒八德店結束營業

開箱／微風信義47樓風格料理餐酒館！

開箱／微風信義47樓風格料理餐酒館！

哆啦A夢粉必收！7-11推30款漫畫復古周邊

哆啦A夢粉必收！7-11推30款漫畫復古周邊

日本擬改免稅制　未來到機場才能退稅

日本擬改免稅制　未來到機場才能退稅

精品甜點卡柏蒂　ESG碳中和禮盒送禮大方又環保

精品甜點卡柏蒂　ESG碳中和禮盒送禮大方又環保

八月堂「可頌買1送1」只有1天！

八月堂「可頌買1送1」只有1天！

ET民調／6成民眾瘋出國！減少國旅原因曝

ET民調／6成民眾瘋出國！減少國旅原因曝

肯德基小怪獸無骨脆雞今天開賣了

肯德基小怪獸無骨脆雞今天開賣了

慶林郁婷奪金！業者推出國最高折3000

慶林郁婷奪金！業者推出國最高折3000

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

林郁婷奪金牌！迷客夏買1送1加碼了

ET民調／6成民眾瘋出國！減少國旅原因曝

手搖飲「珍奶買1送1」限時1天搶！

蘇杭365裕隆城店吃到飽活動只到8月底

身分證3碼中2碼「樂園門票省千元」

大溪老街逛膩了？新興玩法要你玩上癮！

炒飯最強！新莊「4.8星」深夜私房菜

開箱「東京迪士尼直達巴士」免人擠人

八里福朋喜來登中餐廳也能吃到飽

南投也有水豚咖啡廳！互動區不額外收費

熱門行程

慈湖浪漫夜！七夕中秋雙饗宴

慈湖變身夢幻樂園！浪漫燈光秀、水舞秀陪你過節。七夕情人、中秋團圓，就來慈湖創造甜蜜回憶！

最新新聞更多

7-11木瓜牛乳霜淇淋　限時買1送1

開業不到2年！赤鐵廣島燒八德店結束營業

開箱／微風信義47樓風格料理餐酒館！

哆啦A夢粉必收！7-11推30款漫畫復古周邊

日本擬改免稅制　未來到機場才能退稅

精品甜點卡柏蒂　ESG碳中和禮盒送禮大方又環保

八月堂「可頌買1送1」只有1天！

ET民調／6成民眾瘋出國！減少國旅原因曝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366