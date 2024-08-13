當周壽星送「起司蛋糕+霜淇淋」　小樽洋菓子舖推出三大好禮回饋

▲北海道甜點「小樽洋菓子舖LeTAO」松菸店即日起推出好禮回饋活動。（圖／小樽洋菓子舖提供）

記者黃士原／台北報導

看準台北大巨蛋開幕後將有更多人潮到訪，北海道甜點「小樽洋菓子舖LeTAO」松菸店即日起推出三大好禮回饋活動，除了滿額送100元優惠、每周二會員點數放大兌換，當周壽星內用消費就送「雙層起司蛋糕搭配霜淇淋」。

小樽洋菓子舖LeTAO松菸店即日起至11月30日舉辦年度三大好禮回饋活動，首先是「夏日滿額贈」，門市消費滿1500元即贈送100元商品優惠券；當周壽星於門市內用消費，即贈送「雙層起司蛋糕搭配霜淇淋」一份，市價200元，限內用。

▲小樽洋菓子舖LeTAO夏季新品「芒果椰子鬆餅」。（圖／小樽洋菓子舖提供）

每周二前往門市消費，即可參加點數放大兌換活動，5點可兌換150元飲品（原本需要10點），10點可兌換320元的「雙口味起司蛋糕盤」（原本需要15點），及15點可兌換420元的「三味起司蛋糕盤」，或口味任選的「舒芙蕾鬆餅」一份（原本需要20點）。

▲小樽洋菓子舖LeTAO夏季新品「檸檬聖代」。（圖／小樽洋菓子舖提供）

此外，小樽洋菓子舖LeTAO除了推出夏季限定新品，包括以百香果及芒果為主題共10種配料製成的「芒果椰子聖代」、以椰子和檸檬為主題共7種配料製成的「檸檬聖代」、搭配自製芒果百香雪酪及清爽椰子冰淇淋的「芒果椰子鬆餅」，以及搭配酸酸甜甜的檸檬奶油醬與檸檬雪酪的「檸檬鬆餅」。

▲小樽洋菓子舖LeTAO「北海道哈密瓜雙層起司蛋糕」。（圖／小樽洋菓子舖提供）

除了聖代及鬆餅新品，小樽洋菓子舖LeTAO同步引進日本季節限定「北海道哈密瓜雙層起司蛋糕」，選用北海道產的紅肉哈密瓜製成果泥、慕斯與粉狀海綿蛋糕，除了門市可立買立取，官網商店同步販售，全程冷凍宅配出貨，數量有限，售完為止。

▲CoCo祭出限時1天珍奶買1送1優惠。（圖／CoCo提供）

另外，CoCo本周好友日祭出「大杯珍珠奶茶第2杯0元」超殺優惠，只要用55元直接爽喝2杯，換算下來，每杯不到28元，8月14日限時1天開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張，限「你訂線上點單平台」使用，優惠以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。