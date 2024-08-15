▲▼新慈湖不一樣　2024放假囉！來慈湖Chill一下

▲2024「放假囉！來慈湖」今年不僅安排了豐富的表演，中秋期間還有水舞秀展演，以及兩大裝置藝術「萌兔登月區」與「閃耀愛情區」讓你美照拍不停，打造全齡化的Chill景點。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

2024「放假囉！來慈湖」在桃園市長張善政，以及桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟等齊聲倒數下正式揭開序幕。桃園市長張善政提到，「8/9七夕前夕，在大溪的慈湖啟動了慈湖晚上的節目，大家可以看到非常精彩的火舞表演還有燈光秀，一連三個晚上都安排了豐富的活動。而迎接即將到來的中秋節，一樣有非常令人期待的表演要呈現給大家，中秋節還會有水舞秀。慈湖從現在開始，晚上跟白天一樣好玩，歡迎大家一起來享受。」

▲2024「放假囉！來慈湖」在桃園市長張善政，與觀旅局長周柏吟等人齊聲倒數下正式揭開序幕。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

雙節慶雙主秀輪番上陣，包括8/9至8/11首輪七夕節慶週，「即將成真」火舞團為大家帶來的火舞表演，融合技術與舞蹈展現，點亮大溪慈湖夜空。還設有「萌兔登月區」與「閃耀愛情區」精心打造兩大裝置藝術。「萌兔登月區」的萌萌小兔們準備登上月球，桃園市長張善政也忍不住放閃，將浪漫全收在記憶卡中。還有「閃耀愛情區」的浪漫燈光花海，和另一半一起漫步讓感情甜蜜加溫，可愛又浪漫的氛圍，讓你美照拍不停。桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟說，「今年『放假囉！來慈湖』活動做了大改版，除了把時間延長半個月，從七夕假期一直陪伴大家到中秋節之外，在七夕期間先是燈光秀，再來中秋時還有水舞秀，同時也有許多豐富又多樣的表演設計安排。從8/9開始一直到9/17活動期間，限定週末還有樂團表演、DIY體驗等。」

▲「即將成真」火舞團融合技術與舞蹈，為大家帶來精彩的火舞表演。

8/9活動現場歌手ECHO也帶來了精湛的Beatbox表演，維妙維肖的模仿功力讓現場氣氛嗨到最高點，還有節慶限定FUN市集餐車，不同的美味選擇填飽你的五臟六腑。桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟補充，「現場有很多的市集，以及街頭藝人的表演，讓大家從下午、傍晚一直嗨到晚上；我們今年也相較過去設計了不一樣的活動，像是在七夕或中秋期間前來，都可以體驗到不同活動，歡迎大家攜家帶眷一起來慈湖，來到北橫、大龍門地區遊玩。」

▲▼兩大裝置藝術「萌兔登月區」與「閃耀愛情區」，讓你美照拍不停。

「放假囉！來慈湖」活動也將在9月14、15、17日，舉行為期3日的中秋節慶週主題夜活動，將沿續每年慈湖舉辦特色水舞展演；而在週末限定日還有DIY體驗、樂團表演與豐富市集等，打造全齡都適合的休憩景點，更多精彩活動邀你一起來解鎖 。

2024 「放假囉!來慈湖」

① 中秋賞月看水舞燈光秀 (9/13~9/17 16:00-19:30)

② 週末限定活動及月球小燈製作DIY (8/24、8/25、9/7、9/8、9/13)

③ 浪漫藝術光造景「萌兔登月區」、「閃耀愛情區」

④ 大嵙崁絲竹樂團、花漾音樂、密室音樂餐廳、原林藝術舞集、五舞太鼓樂團、Joy Life 藝術舞團、享頑樂團等精彩表演

⑤ 假日節慶FUN市集

更多活動資訊請上活動官網及「樂遊桃園Facebook」查詢~

8/9-9/17 15:00~20:00

慈湖紀念雕塑公園 (桃園市大溪區復興路一段1097號)

活動官網 https://2024funcihu.tycg.gov.tw/

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