日本「筑前屋」居酒屋首度登台　旗艦店插旗台北信義商圈

▲日本Customers Delight餐飲集團旗下「筑前屋」首度來台拓點。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

日本知名連鎖居酒屋跨海來台拓點！Customers Delight餐飲集團旗下的「筑前屋」，台灣首家旗艦店將插旗台北信義商圈，預計10月底開幕。

居酒屋是日本人放鬆，與朋友、同事聚會的場所，店內永遠酒先行、菜隨後，第一家「筑前屋」2011年誕生於日本東京江戶川區，以復古輕鬆的小酌氛圍和各式美味豬肉料理聞名，深受當地消費者喜愛，至今全日本已有40家分店。今年首度跨海來台拓點，旗艦店將插旗台北信義商圈，預計10月底開幕。

▲日本筑前屋店內氛圍。（圖／業者提供）

▲豬肉串燒。（圖／業者提供）

引進筑前屋的筑員屋餐飲表示，台灣旗艦店除引進原汁原味的日式居酒屋文化，也會植入創始店熱情款待的品牌DNA，在飲品種類與料理風味上，原汁原味呈現日式居酒屋風情。空間設計則融入信義商圈繁榮、熱鬧的氣氛，從大江戶時代的慶典汲取靈感，以絢麗的燈籠與花火打造出摩登復古的氛圍。

▲以牛內臟為主角的摩滋鍋物。（圖／業者提供）

筑員屋餐飲表示，除供應啤酒、Highball（碳酸威士忌）、沙瓦、日本燒酒與清酒等多樣酒精飲料，筑前屋的豬肉料理也很受歡迎，以特製味噌醬燉煮的豬喉管、豬舌、豬心，風味醇厚，而牛內臟為主角的摩滋鍋物、冰花煎餃、鐵板炒飯等都是老饕必點的招牌美食。

此外，店內也供應串烤、涼拌與鐵板料理，以滿足不同酒客的喜好，未來信義旗艦店還會推出台灣限定料理。

▲台灣首家「鳥貴族」落腳北市中山區，確定進駐新光三越南西一館。（圖／記者黃士原攝）

另外，來自日本的「燒鳥屋 鳥貴族」台灣首店，確定進駐新光三越南西一館5樓，目前已圍起封板裝修中，預計9月開幕。「鳥貴族」是日本知名平價串燒居酒屋，菜單選擇超豐富，從串燒、小菜、炸物、飯類與飲品都有，而且均一價360日圓，是許多台灣旅客必吃美食名單之一。串燒有醬燒、鹽味、香料3種口味，可依個人喜好來選擇。