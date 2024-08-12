ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日本「筑前屋」居酒屋首度登台　旗艦店插旗台北信義商圈

▲Customers Delight餐飲集團旗下的「筑前屋」，台灣首家旗艦店將插旗台北信義商圈。（圖／業者提供）

▲日本Customers Delight餐飲集團旗下「筑前屋」首度來台拓點。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

日本知名連鎖居酒屋跨海來台拓點！Customers Delight餐飲集團旗下的「筑前屋」，台灣首家旗艦店將插旗台北信義商圈，預計10月底開幕。

居酒屋是日本人放鬆，與朋友、同事聚會的場所，店內永遠酒先行、菜隨後，第一家「筑前屋」2011年誕生於日本東京江戶川區，以復古輕鬆的小酌氛圍和各式美味豬肉料理聞名，深受當地消費者喜愛，至今全日本已有40家分店。今年首度跨海來台拓點，旗艦店將插旗台北信義商圈，預計10月底開幕。

▲Customers Delight餐飲集團旗下的「筑前屋」，台灣首家旗艦店將插旗台北信義商圈。（圖／業者提供）

▲日本筑前屋店內氛圍。（圖／業者提供）

▲Customers Delight餐飲集團旗下的「筑前屋」，台灣首家旗艦店將插旗台北信義商圈。（圖／業者提供）

▲豬肉串燒。（圖／業者提供）

引進筑前屋的筑員屋餐飲表示，台灣旗艦店除引進原汁原味的日式居酒屋文化，也會植入創始店熱情款待的品牌DNA，在飲品種類與料理風味上，原汁原味呈現日式居酒屋風情。空間設計則融入信義商圈繁榮、熱鬧的氣氛，從大江戶時代的慶典汲取靈感，以絢麗的燈籠與花火打造出摩登復古的氛圍。

▲Customers Delight餐飲集團旗下的「筑前屋」，台灣首家旗艦店將插旗台北信義商圈。（圖／業者提供）

▲以牛內臟為主角的摩滋鍋物。（圖／業者提供）

筑員屋餐飲表示，除供應啤酒、Highball（碳酸威士忌）、沙瓦、日本燒酒與清酒等多樣酒精飲料，筑前屋的豬肉料理也很受歡迎，以特製味噌醬燉煮的豬喉管、豬舌、豬心，風味醇厚，而牛內臟為主角的摩滋鍋物、冰花煎餃、鐵板炒飯等都是老饕必點的招牌美食。

此外，店內也供應串烤、涼拌與鐵板料理，以滿足不同酒客的喜好，未來信義旗艦店還會推出台灣限定料理。

▲台灣首家「鳥貴族」落腳北市中山區，確定進駐新光三越南西一館。（圖／記者黃士原攝）

另外，來自日本的「燒鳥屋 鳥貴族」台灣首店，確定進駐新光三越南西一館5樓，目前已圍起封板裝修中，預計9月開幕。「鳥貴族」是日本知名平價串燒居酒屋，菜單選擇超豐富，從串燒、小菜、炸物、飯類與飲品都有，而且均一價360日圓，是許多台灣旅客必吃美食名單之一。串燒有醬燒、鹽味、香料3種口味，可依個人喜好來選擇。

關鍵字： 美食雲 筑前屋 居酒屋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

推薦閱讀

全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」

全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」

3颱都「哈日」　建議加保不便險

3颱都「哈日」　建議加保不便險

住礁溪晶泉丰旅免費到龜山島看牛奶海

住礁溪晶泉丰旅免費到龜山島看牛奶海

麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

日本「筑前屋」居酒屋首店插旗台北信義商圈

日本「筑前屋」居酒屋首店插旗台北信義商圈

林郁婷奪金牌！迷客夏買1送1加碼了

林郁婷奪金牌！迷客夏買1送1加碼了

重擊味蕾的爽感！泰緬媽媽道地好手藝

重擊味蕾的爽感！泰緬媽媽道地好手藝

身分證3碼中2碼「樂園門票省千元」

身分證3碼中2碼「樂園門票省千元」

大溪老街逛膩了？新興玩法要你玩上癮！

大溪老街逛膩了？新興玩法要你玩上癮！

潛水者的天堂　無痛推坑帛琉潛水

潛水者的天堂　無痛推坑帛琉潛水

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

蘇杭365裕隆城店吃到飽活動只到8月底

林郁婷奪金牌！迷客夏買1送1加碼了

桃園人的周末景點！錦鯉園＋多肉秘境

中華隊奧運獲2金5銅！2大手搖飲祭優惠

身分證3碼中2碼「樂園門票省千元」

Mr.Wish「1元芒果冰沙」今天開搶

免踩雷「初次搭郵輪6大必知」！

溪湖一日遊攻略！10個推薦景點懶人包

八里光雕展8／10點亮！稻穗燈海必拍

上帝的水族箱　帛琉美得太犯規

熱門行程

慈湖浪漫夜！七夕中秋雙饗宴

慈湖變身夢幻樂園！浪漫燈光秀、水舞秀陪你過節。七夕情人、中秋團圓，就來慈湖創造甜蜜回憶！

最新新聞更多

全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」

3颱都「哈日」　建議加保不便險

住礁溪晶泉丰旅免費到龜山島看牛奶海

麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

日本「筑前屋」居酒屋首店插旗台北信義商圈

林郁婷奪金牌！迷客夏買1送1加碼了

重擊味蕾的爽感！泰緬媽媽道地好手藝

身分證3碼中2碼「樂園門票省千元」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366