精選台南4個放空系景點！住進仙境農場看雲海　月光灣踏浪看夕陽

▲仙湖休閒農場的無邊際池是熱門拍照景點。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

許多人生活壓力大，度假時更偏好找一個地方好好放空。本篇就整理出台南4個放空系景點，住進農場中欣賞日出、雲海，或走在月亮灣踏浪、賞夕陽，住進在地民宿中，度過悠閒時光。

▲▼仙湖農場的迎山住宿，讓旅客可以在私人茶席品茶、看山。（圖／記者蔡玟君攝）

仙湖農場

擁有「台灣最仙農場」美稱的仙湖農場，能感受傳承百年的龍眼乾與灶寮文化，更能住進迎山旅宿中，在房內享受私人茶席，一邊泡茶，邊迎著山景欣賞周邊景致，幸運的話，還有機會看到浪漫雲海景觀，讓人想留在這處仙境中，享受靜謐悠閒的度假時光。

▲▼174翼騎士驛站設有一座玻璃天空步道。（圖／記者蔡玟君攝）

174翼騎士驛站

174翼騎士驛站由私人農舍改建，2層樓面山景的用餐空間，讓旅客能從制高處賞環山風光邊喝咖啡，店內更打造一座長達12公尺向外延伸的全透明天空步道，讓旅客可以拍美照，不過為了旅客安全，因此店家也規定每組限時拍照5分鐘，且步道上最多以4人為限，同時禁止穿著高跟鞋、釘鞋上步道。

▲漁光島夕陽。（圖／記者蔡玟君攝）

漁光島

漁光島與安平以橋樑連接，是近年最受歡迎的台南景點。島的外側港灣有「月亮灣」之稱，是許多民眾在此踏浪賞夕陽、新人拍攝婚紗的好去處，島上現在也有如「毛屋」、「餘光」等知名民宿提供旅客入住，享受悠閒寧靜小島上度過假期。

▲▼雙春濱海遊憩區可以住進星空帳，還能搭竹筏看台南版水漾森林。（圖／記者蔡玟君攝）

雙春濱海遊憩區

雙春濱海遊憩區擁有豐富的自然景觀，最推薦玩法是白天搭乘竹筏走訪台南版水漾森林，聽導覽員解說當地生態，也可以行走在步道間近距離觀察紅樹林與潮間帶生態。

▲還可以走到沙灘看夕陽。（圖／記者蔡玟君攝）

當向晚時分，可以步行前往沙灘，這裡號稱是台南最美看夕陽處，沙灘上更設有一座鞦韆讓旅客能拍照打卡；晚上再入住園區內的星空帳，在帳頂設有一座玻璃天窗，讓旅客躺床上就能看星空。