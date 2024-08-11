餐飲集團賀林郁婷奪金！八色小籠包買一送一　消費套餐送腰內豬排

▲慶祝林郁婷奪金，樂天皇朝再推出八色小籠包買一送一。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣女拳王林郁婷奪金，多家餐飲集團再度推出祝賀優惠，除了樂天皇朝 「八色小籠包」買一送一、金色三麥請喝精釀啤酒外，到勝政、勝勢及泰迪農園咖哩消費達門檻，餐廳送腰內豬排一塊。以下整理出各家好康活動供民眾搶便宜。

▲招牌三寶蝦湯拉麵套餐升級3隻蝦。（圖／記者黃士原攝）

台灣樂天餐飲集團

台灣樂天餐飲集團恭喜台灣第2面金牌由林郁婷奪下，旗下雙品牌再次推出快閃優惠。明起連續3天（8/12-14），只要在門店出示品牌Facebook粉專或Instagram帳號的活動說明圖文，告知現場工作人員用餐使用此次活動，可享樂天皇朝經典商品「特色皇朝小籠包（八色）」買一送一；樂蝦拉麵則推出「蝦量滿點」活動，點用「招牌三寶蝦湯拉麵套餐」立刻享受升級3隻鮮蝦。

▲靜岡勝政日式豬排消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖兌換腰內豬排一塊。（圖／慕里諾提供）

慕里諾國際餐飲集團

慕里諾國際餐飲集團旗下的靜岡勝政日式豬排、伊勢路勝勢日式豬排、鳥丈爐端燒、BEPPIN PASTA、泰迪農園咖哩、Suage北海道湯咖哩、杏桃鬆餅屋各門市再推「奪金時刻同慶榮耀」活動，明天（12日）店內消費達門檻，只要憑網路報導或是FB、IG、限動等活動訊息的截圖，可獲得升級加送腰內豬排、三得利頂級生啤酒等優惠。

慕里諾國際餐飲集團「奪金時刻同慶榮耀」活動免費兌換限量商品說明：

靜岡勝政日式豬排：消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖兌換腰內豬排一塊（各門市當日限量50份）。

伊勢路勝勢日式豬排：消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖兌換腰內豬排一塊（各門市當日限量50份）。

泰迪農園咖哩：消費達低消，即可憑活動頁面兌換腰內豬排一塊（各門市當日限量50份）。

BEPPIN PASTA：消費達低消，即可憑活動頁面兌換洋蔥圈一份（各門市當日限量50份）。

鳥丈爐端燒：單人消費500元餐點，即可憑活動頁面兌換三得利頂級生啤酒一杯（限量50杯）。

Suage北海道湯咖哩：消費達低消，即可憑活動頁面兌換唐揚雞串一串（各門市限量50份）。

杏桃鬆餅屋：消費達低消，即可憑活動頁面兌換厚鬆餅單層升級雙層優惠（各門市當日限量50組）。

▲慶祝林郁婷奪金，今天金色三麥請所有來店內用的客人免費喝350ml杯裝精釀啤酒。（圖／金色三麥提供）

金色三麥

慶祝林郁婷奪金，今（11日）金色三麥請所有來店內用的客人免費喝350ml杯裝精釀啤酒；8月12日至8月14日，全台門市內用消費，享杯裝精釀啤酒買一送一。

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