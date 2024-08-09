花、東2飯店雙城買一送一！每人每晚624元起　館內就能喝星巴克

▲捷絲旅花蓮中正館。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

拚觀光！晶華國際酒店集團旗下的「捷絲旅花蓮中正館」宣布，與凱撒飯店連鎖旗下的「趣淘漫旅-台東」合作，推出官網限定「買1晚送1晚」住宿專案，即日起至12月30日，雙人房2晚4199元起，9月30日前，再享受花東旅遊補助折抵1000元後，每人每晚最低僅需624元。

▲捷絲旅花蓮中正館推出買一送一優惠。

▲▼台東趣淘漫旅。

捷絲旅花蓮中正館此次與台東趣淘漫旅推出買一送一優惠，主打不需連續入住，且優惠開賣從即日起適用到年底，雙人房2晚4199元起、四人房2晚5998元起，兩館皆再加碼祭出「加購早餐買一送一」優惠，而台東趣淘漫旅更是在館內的Cham Café就有供應星巴克咖啡。

▲宜蘭礁溪福朋喜來登酒店是礁溪首間國際品牌酒店。（圖／萬豪旅享家提供）

而萬豪酒店集團在台15間酒店、8個品牌，從即日起則推出「藝起好好玩 驚喜聯城」活動，預訂指定萬豪集團旗下品牌住宿，訂房加價99元就送LINE GO乘車券60元四張、LINE GO租車優惠券100元四張、LINE GO機場接送優惠150元兩張優惠，適用住宿日為即日起至10月31日為止，其中台北W飯店不適用。