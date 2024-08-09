ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

花、東2飯店雙城買一送一！每人每晚624元起　館內就能喝星巴克

▲▼捷絲旅花蓮中正館。（圖／業者提供）

▲捷絲旅花蓮中正館。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

拚觀光！晶華國際酒店集團旗下的「捷絲旅花蓮中正館」宣布，與凱撒飯店連鎖旗下的「趣淘漫旅-台東」合作，推出官網限定「買1晚送1晚」住宿專案，即日起至12月30日，雙人房2晚4199元起，9月30日前，再享受花東旅遊補助折抵1000元後，每人每晚最低僅需624元。

▲▼捷絲旅花蓮中正館。（圖／業者提供）

▲捷絲旅花蓮中正館推出買一送一優惠。

▲▼台東趣淘漫旅。（圖／業者提供）

▲▼台東趣淘漫旅。

▲▼台東趣淘漫旅。（圖／業者提供）

捷絲旅花蓮中正館此次與台東趣淘漫旅推出買一送一優惠，主打不需連續入住，且優惠開賣從即日起適用到年底，雙人房2晚4199元起、四人房2晚5998元起，兩館皆再加碼祭出「加購早餐買一送一」優惠，而台東趣淘漫旅更是在館內的Cham Café就有供應星巴克咖啡。

▲▼宜蘭礁溪福朋喜來登酒店，台南安平雅樂軒酒店。（圖／萬豪旅享家提供）

▲宜蘭礁溪福朋喜來登酒店是礁溪首間國際品牌酒店。（圖／萬豪旅享家提供）

而萬豪酒店集團在台15間酒店、8個品牌，從即日起則推出「藝起好好玩 驚喜聯城」活動，預訂指定萬豪集團旗下品牌住宿，訂房加價99元就送LINE GO乘車券60元四張、LINE GO租車優惠券100元四張、LINE GO機場接送優惠150元兩張優惠，適用住宿日為即日起至10月31日為止，其中台北W飯店不適用。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 優惠快訊 花蓮旅遊 台東旅遊 住宿優惠 度假旅館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

推薦閱讀

「最美魚市場」經營團隊換人　漢來接手

「最美魚市場」經營團隊換人　漢來接手

花東2飯店雙城買一送一每人每晚624起

花東2飯店雙城買一送一每人每晚624起

王品鐵板燒「阪前」台北第2家店籌備中

王品鐵板燒「阪前」台北第2家店籌備中

溪湖一日遊攻略！10個推薦景點懶人包

溪湖一日遊攻略！10個推薦景點懶人包

等到了！壽司郎「嘉義首店」9月下旬開幕

等到了！壽司郎「嘉義首店」9月下旬開幕

彰化最新飯店試營運　走2分鐘到高鐵

彰化最新飯店試營運　走2分鐘到高鐵

宜蘭冬山七夕玩法　波波草正美

宜蘭冬山七夕玩法　波波草正美

必勝客限時買紙包麵送起司咔滋餅

必勝客限時買紙包麵送起司咔滋餅

台北市新秘境！舊宿舍老屋改建成「圓山驛」

台北市新秘境！舊宿舍老屋改建成「圓山驛」

桃園人的周末景點！錦鯉園＋多肉秘境

桃園人的周末景點！錦鯉園＋多肉秘境

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

郭婞淳摘銅！手搖飲祭買1送1明天限時喝

賀郭婞淳奪銅！迷客夏買1送1限時5小時喝

住礁溪晶泉丰旅送早、晚餐吃到飽

十盛確定下架「熟成」2字！

大苑子七夕限定「買1送1」！

去「監獄」買燒餅！內餡鹹香微流肉汁

賀吳詩儀奧運奪銅！手搖飲爽喝買1送1

屏東漁村小鎮藏台版馬爾地夫！

大稻埕480秒壓軸煙火8／10上映

開箱星宇「台北→札幌」空中巴士體驗

熱門行程

慈湖浪漫夜！七夕中秋雙饗宴

慈湖變身夢幻樂園！浪漫燈光秀、水舞秀陪你過節。七夕情人、中秋團圓，就來慈湖創造甜蜜回憶！

最新新聞更多

「最美魚市場」經營團隊換人　漢來接手

花東2飯店雙城買一送一每人每晚624起

王品鐵板燒「阪前」台北第2家店籌備中

溪湖一日遊攻略！10個推薦景點懶人包

等到了！壽司郎「嘉義首店」9月下旬開幕

彰化最新飯店試營運　走2分鐘到高鐵

宜蘭冬山七夕玩法　波波草正美

必勝客限時買紙包麵送起司咔滋餅

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366