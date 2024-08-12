潛水者的天堂　無痛推坑帛琉潛水

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock、中華航空

帛琉有「潛水者此生必造訪的聖地」美名，烏龍水道、藍洞、大斷層、鯊魚城等，數十處獨家潛點，讓熱愛潛水的玩家為之瘋狂！如果你也愛潛水，搭乘華航到帛琉只要3.5～4小時，了解帛琉後一定可以無痛入坑～

▲位於西太平洋的帛琉，全國約有340座島嶼。（圖／shutterstock）

帛琉是位於西太平洋的島嶼國家，全國約有340座島嶼，屬於密克羅尼西亞群島中加羅林群島的西鏈，總面積466平方公里。台灣與帛琉間的飛航時間約莫3.5～4小時，從飛機上鳥瞰帛琉，可愛的圓丘狀島嶼，形狀令人驚豔！

▲帛琉海底生物形形色色，是潛水者此生必造訪的聖地。（圖／shutterstock）

由於島嶼國的海洋資源，帛琉海底生物形形色色，有超過1,500種的多樣魚類，700種的珊瑚和海葵，值得一看的還有巨型蛤蠣、海龜、蝠魟魚、灰礁鯊、海蛇、海牛等，可以說是潛水者此生必造訪的聖地。

▲二戰被擊落的水上偵察機，成為海洋生物的棲息環境。（圖／shutterstock）

為什麼選擇帛琉潛水？因為這裡有原始珊瑚礁、豐富的生物多樣性，而且帛琉的氣候溫和、海水清澈能見度高，前往主要潛水景點距離也不遠，潛水愛好者大推的潛水點有：烏龍水道、藍洞、藍角、大斷層、貝里琉、鯊魚城等。

令人印象深刻的，是二次世界大戰時一架被美軍擊落的日軍零式水上偵察機，墜落於約12-13公尺深的海底，除了機尾不見外，機身仍相當完整，是潛水愛好者及水下攝影的熱門潛點。

▲帛琉藍洞是許多潛水員推薦的熱門潛點。（圖／shutterstock）

被許多潛水人員推薦的藍洞，下水後會有4個大小不同的洞，洞穴中的有各式各樣的魚順著穹頂游動。下到約30公尺處，還可見到兩個龜塚，是海龜的骨頭，保留相當完整。而在出洞口前，玩家們提醒，從洞內深處往洞口處看，可以見到一道藍光，要拍網美照就是這個時機。

▲搭乘華航航班有機會品嚐「雲端台菜星級饗宴」。（圖／中華航空）

搭乘華航航班前進帛琉，目前每周有四個航班，出遊時可以選擇最適合自己的航班時間。華航機上座椅設計舒適，各艙等配有先進的娛樂系統，每人都有專屬螢幕可以欣賞電影節目或玩遊戲，飛航時間絕對不無聊。

現在搭乘帛琉航班，有機會吃到華航與米其林一星台北美福大飯店米香餐廳攜手推出的「雲端台菜星級饗宴」，還有華航與榮獲世界麵包冠軍陳耀訓聯名推出的機上麵包，飛航時在上萬呎高空品嚐台灣在地好滋味，令人覺得幸福滿滿。

更多訊息請洽華航官網