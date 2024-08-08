壽司郎消費滿額送電風扇、手機掛繩　老饕最愛「赤醋飯」再度回歸

▲壽司郎消費滿額送電風扇、手機掛繩。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

壽司郎今年5月中曾經限時供應「赤醋飯」，昨日宣布再度回歸，同時推出「徜徉日本海魚祭」期間限定菜色。另外，即日起，在全台的壽司郎門市內用滿額，就能免費獲得萌抱壽司手機掛繩組、風扇DIY貼紙組，數量有限、送完為止。

▲壽司郎「徜徉日本海魚祭」即日起至9月1日。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎「北海道產鮭魚卵」。（圖／壽司郎提供）

壽司郎今年5月中曾經限時供應「赤醋飯」，贏得了許多老饕的熱烈回響，昨日宣布再度回歸，同時推出「徜徉日本海魚祭」，活動即日起至9月1日，除了北海道產鹽漬松皮鰈、北海道產鮭魚卵、北海道產貝柱絲軍艦、A4和牛烤牛肉，以及8月17日起限定登場的「炙燒野生金目鯛」等新品外，廣島縣產酥炸牡蠣、北海道玉米奶油可樂餅、日本產竹筴魚也重新登場。

▲萌抱壽司手機掛繩組。（圖／壽司郎提供）

此外，壽司郎「萌抱壽司夏季Chill旅行」活動已開跑，在全台的壽司郎門市內用，單筆發票滿800元，即可免費獲得「萌抱壽司手機掛繩組」1組，滿400元可用70元加購；8月14日則換「萌抱壽司風扇DIY貼紙組」登場，單筆發票滿1200元即可免費獲得1組，滿2400元贈送2組。以上2款數量有限送完為止。

▲藏壽司與UNIQLO聯名推出「UNIKURA 限定文件夾」。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司與服飾品牌UNIQLO合作，8月8日起在全台藏壽司單筆消費滿 1,000 並追蹤官方社群，就送限量1萬7千份的「UNIKURA 限定文件夾」。而UNIKURA UTme! 印花T-Shirt和托特包，已經在8月2日於全台的UNIQLO指定店鋪開始販售。

▲藏壽司「鮭魚肚佐鮭魚卵」。（圖／藏壽司提供）

藏壽司8月8日也同步上市5款新品，分別是柚香醃漬花枝、鮭魚肚佐鮭魚卵、酥脆赤蝦握壽司（一貫）、照燒肉丸軍艦與酥脆炸蝦捲。