單人套餐490元！粥底火鍋店新開幕送海味拼盤　牛胸腹肉特價49元

▲「粥起 粥底火鍋．熱炒」8/8正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣人一年不分四季都喜歡吃火鍋，各式流派的鍋物也各有擁護者，台北市大安區近期新開了一家「粥起 粥底火鍋．熱炒」，主打順德風味的粥底火鍋，還有多款熱炒料理。慶祝開幕，8月底前用餐送海味拼盤一份，參與線上活動還能用49元加購美國牛胸腹肉。

▲粥底火鍋不使用高湯做為湯底，改以滾燙的米粥涮煮海鮮、肉片等配料。（圖／記者黃士原攝）

位於廣東佛山的「順德」，被視為粵菜的重要發源地，大良炒牛奶、火焰醉鵝都是經典菜色，而使用香米製成的「粥底火鍋」，以滾燙的米粥涮煮海鮮、肉片等配料，米湯可以保留食材的鮮甜又能突顯滋味，還帶有天然米香，也被譽為「天下最鮮的火鍋」。

▲粥起的粥底，選用泰國香米細火熬煮4個小時，再加上香醇的雞高湯。（圖／記者黃士原攝）

全新開幕的「粥起 粥底火鍋．熱炒」，店址鄰近台北仁愛圓環，店內以順德粥底火鍋為基礎，提供個人化的粥底火鍋套餐。其中作為火鍋靈魂的「白花粥底」，主廚選用泰國香米，將米粒洗淨後添加鹽巴、花生油共同冷凍一天，再細火熬煮4個小時，並再加上香醇的雞高湯，以及蓮子、枸杞、甘草、嫩薑等食材。

在白花粥底基礎上，延伸出「干貝白粥底」、「菌菇粥底」、「厚白雞湯粥底」3種不同的鍋底；干貝白粥底添加昆布、干貝絲，鮮中帶甜；菌菇粥底不僅添加干貝絲，更加入香氣濃郁的牛肝菌、乾香菇、香菇水共同烹煮，散發出自然甘甜與飽滿風味；厚白雞湯粥底則加入老母雞，慢火熬煮12小時，最後再添加少許干貝增鮮，具有回甘清甜的油脂香氣。

▲升級版的菌菇粥底，不僅添加干貝絲，更加入香氣濃郁的牛肝菌、乾香菇、香菇水共同烹煮。（圖／記者黃士原攝）

粥起採用個人套餐型態，除了粥底，還包含肉品、蔬菜、火鍋配料，每人490元起。套餐中可選基本款的「干貝白粥底」，也可以加價69元或79元，升級菌菇粥底或厚白雞湯粥底，均提供免費續粥服務。另有多款海鮮可以加點，120元起至320元，還有時價的沙公、沙母、波士頓龍蝦、帝王蟹。

▲粥起店內同時供應10多款熱炒料理。（圖／記者黃士原攝）

▲大蔥炒肥腸。（圖／記者黃士原攝）

▲金沙中卷。（圖／記者黃士原攝）

▲湖南蛋。（圖／記者黃士原攝）

此外，店內同時供應10多款熱炒料理，包括有客家小炒、鮮蝦炒蘑菇、松阪豬炒水蓮、蝦醬空心菜、辣炒西蘭花、金沙豆腐、金沙中卷、炒三鮮等，售價150元起至280元。其中主廚推薦湖南蛋，將手剝去殼的水煮蛋切片下鍋快炒，搭配豆豉、蒜頭、辣椒、砂糖、醬油等佐料調味，開胃鹹香，每份180元。

粥起明天（8/8）正式開幕，8月底前，凡消費者到店用餐，每人贈送250元的「海味拼盤」一份，內含有台灣大文蛤6顆、新鮮活體鮑魚1只。活動期間參加線上活動，還可以用49元優惠價，加購「美國牛胸腹肉」一份。

▲茶六燒肉堂進軍鹿港，上圖為公益店。（圖／取自茶六燒肉堂臉書）

另外，「茶六燒肉堂」是輕井澤集團旗下人氣燒肉品牌，目前全台已有6家分店，除了4家在台中之外，在台南、高雄各有1家。最近該品牌將再展店，首度進軍彰化縣的鹿港小鎮，這也是輕井澤集團創辦人王振模的家鄉。目前正在人力銀行召募員工，月薪4萬5000元起。

茶六是台中燒肉名店，屬於鍋物起家的輕井澤集團旗下品牌，主要提供套餐，價格1580元起至4680元，同時也供應加點菜色，從肉品、海鮮、蔬食、甜品到飲料都有。