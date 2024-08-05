ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

八色小籠包買一送一「慶祝奪金」　樂天餐飲雙品牌推3日快閃優惠

▲樂天皇朝推出期間限定滷肉飯小籠包　只送不賣。（圖／記者黃士原攝）

▲慶祝麟洋奪金，樂天皇朝推出八色小籠包買一送一。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

樂天餐飲集團恭喜麟洋再次奪金，8月5日至8月7日，旗下樂天皇朝推出八色小籠包買一送一，樂蝦拉麵的招牌三寶蝦湯拉麵套餐升級3隻鮮蝦。

▲招牌三寶蝦湯拉麵套餐升級3隻蝦。（圖／記者黃士原攝）

慶祝麟洋再度奪得奧運金牌，台灣樂天餐飲集團旗下雙品牌推出快閃優惠，8月5日至8月7日，只要在門店出示品牌FB粉專或IG帳號的活動說明圖文，告知現場工作人員用餐使用此次活動，樂天皇朝「特色皇朝小籠包（八色）」買一送一，樂蝦拉麵則推出「蝦量滿點」活動，點用「招牌三寶蝦湯拉麵套餐」立刻享受升級3隻鮮蝦。

▲靜岡勝政日式豬排消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖兌換腰內豬排一塊。（圖／慕里諾提供）

另外，慶祝麟洋配奪下台灣第一面金牌，慕里諾國際餐飲集團旗下的靜岡勝政日式豬排、伊勢路勝勢日式豬排、鳥丈爐端燒、BEPPIN PASTA、泰迪農園咖哩、Suage北海道湯咖哩、杏桃鬆餅屋各門市，一同推出「奪金時刻同慶榮耀」活動，8月5日到店鋪內用消費達門檻，只要憑網路報導或是FB、IG上的活動訊息截圖，可獲得升級加送腰內豬排、三得利頂級生啤酒等百元以上優惠。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

慕里諾國際餐飲集團「奪金時刻同慶榮耀」活動免費兌換限量商品說明：

靜岡勝政日式豬排：消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖兌換腰內豬排一塊（每日限量50份）1次。

伊勢路勝勢日式豬排：消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖兌換腰內豬排一塊（每日限量50份）1次。

泰迪農園咖哩：消費達低消，即可憑活動頁面兌換腰內豬排一塊（每日限量50份）1次。

BEPPIN PASTA：消費達低消，即可憑活動頁面兌換洋蔥圈一份（每日限量50份）
1次。

鳥丈爐端燒：單人消費500元餐點，即可憑活動頁面兌換三得利頂級生啤酒一杯（每日限量50杯）1次。

Suage北海道湯咖哩：消費達低消，即可憑活動頁面兌換唐揚雞串一串（每日限量50份）1次。

杏桃鬆餅屋：消費達低消，即可憑活動頁面兌換厚鬆餅單層升級雙層（每日限量50組）1次。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 美食雲 美食優惠 樂天餐飲 八色小籠包買一送一

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

推薦閱讀

Mr.Wish「1元光果茶」快閃開搶

Mr.Wish「1元光果茶」快閃開搶

古晉喝鴉片咖啡、音樂節聽Rain唱歌

古晉喝鴉片咖啡、音樂節聽Rain唱歌

麟洋奪金終極優惠懶人包！買1送1、樂園免票

麟洋奪金終極優惠懶人包！買1送1、樂園免票

八色小籠包買一送一「慶祝奪金」

八色小籠包買一送一「慶祝奪金」

日出茶太珍奶買1送1中午12點開搶

日出茶太珍奶買1送1中午12點開搶

麥當勞應援奧運！「5萬份大麥克買1送1」明天開搶

麥當勞應援奧運！「5萬份大麥克買1送1」明天開搶

餐飲7品牌祭優惠慶祝麟洋奧運奪金

餐飲7品牌祭優惠慶祝麟洋奧運奪金

可不可「買1送1券」下午3點開搶！

可不可「買1送1券」下午3點開搶！

超商咖啡「買1送1、單品55折」限時搶喝

超商咖啡「買1送1、單品55折」限時搶喝

羅東必吃美食！Q彈肉羹滑溜帶咬勁

羅東必吃美食！Q彈肉羹滑溜帶咬勁

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麟洋配奪金牌！迷客夏指定飲品買1送1明天搶喝

出國旅遊補助快來登記　回台爽領5000

369元CP值排餐＋超值自助吧吃到飽！

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

淡水煙火2日限定！飯店煙花房剩20間

海邊擱淺蘇菲亞號爆紅　成台南朝聖點

獨／全台最難預約牛肉麵進軍台中

今晚就有！北部「3處煙火秀」一次收

MSC榮耀號極致之美

亞洲旗艦MSC榮耀號領航沖繩

熱門行程

最新新聞更多

Mr.Wish「1元光果茶」快閃開搶

古晉喝鴉片咖啡、音樂節聽Rain唱歌

麟洋奪金終極優惠懶人包！買1送1、樂園免票

八色小籠包買一送一「慶祝奪金」

日出茶太珍奶買1送1中午12點開搶

麥當勞應援奧運！「5萬份大麥克買1送1」明天開搶

餐飲7品牌祭優惠慶祝麟洋奧運奪金

可不可「買1送1券」下午3點開搶！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366