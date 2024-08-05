八色小籠包買一送一「慶祝奪金」　樂天餐飲雙品牌推3日快閃優惠

▲慶祝麟洋奪金，樂天皇朝推出八色小籠包買一送一。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

樂天餐飲集團恭喜麟洋再次奪金，8月5日至8月7日，旗下樂天皇朝推出八色小籠包買一送一，樂蝦拉麵的招牌三寶蝦湯拉麵套餐升級3隻鮮蝦。

▲招牌三寶蝦湯拉麵套餐升級3隻蝦。（圖／記者黃士原攝）

慶祝麟洋再度奪得奧運金牌，台灣樂天餐飲集團旗下雙品牌推出快閃優惠，8月5日至8月7日，只要在門店出示品牌FB粉專或IG帳號的活動說明圖文，告知現場工作人員用餐使用此次活動，樂天皇朝「特色皇朝小籠包（八色）」買一送一，樂蝦拉麵則推出「蝦量滿點」活動，點用「招牌三寶蝦湯拉麵套餐」立刻享受升級3隻鮮蝦。

▲靜岡勝政日式豬排消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖兌換腰內豬排一塊。（圖／慕里諾提供）

另外，慶祝麟洋配奪下台灣第一面金牌，慕里諾國際餐飲集團旗下的靜岡勝政日式豬排、伊勢路勝勢日式豬排、鳥丈爐端燒、BEPPIN PASTA、泰迪農園咖哩、Suage北海道湯咖哩、杏桃鬆餅屋各門市，一同推出「奪金時刻同慶榮耀」活動，8月5日到店鋪內用消費達門檻，只要憑網路報導或是FB、IG上的活動訊息截圖，可獲得升級加送腰內豬排、三得利頂級生啤酒等百元以上優惠。

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慕里諾國際餐飲集團「奪金時刻同慶榮耀」活動免費兌換限量商品說明：

靜岡勝政日式豬排：消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖兌換腰內豬排一塊（每日限量50份）1次。

伊勢路勝勢日式豬排：消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖兌換腰內豬排一塊（每日限量50份）1次。

泰迪農園咖哩：消費達低消，即可憑活動頁面兌換腰內豬排一塊（每日限量50份）1次。

BEPPIN PASTA：消費達低消，即可憑活動頁面兌換洋蔥圈一份（每日限量50份）

1次。

鳥丈爐端燒：單人消費500元餐點，即可憑活動頁面兌換三得利頂級生啤酒一杯（每日限量50杯）1次。

Suage北海道湯咖哩：消費達低消，即可憑活動頁面兌換唐揚雞串一串（每日限量50份）1次。

杏桃鬆餅屋：消費達低消，即可憑活動頁面兌換厚鬆餅單層升級雙層（每日限量50組）1次。