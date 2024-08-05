消費套餐送腰內豬排　餐飲7品牌祭優惠慶祝麟洋奧運奪金

▲靜岡勝政日式豬排消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖兌換腰內豬排一塊。（圖／慕里諾提供）

記者黃士原／台北報導

台灣第一面金牌由羽球男雙麟洋配奪下，慕里諾國際餐飲集團旗下7品牌推出「奪金時刻同慶榮耀」活動，今日到餐廳消費達門檻，只要憑網路報導或是FB、IG上的活動訊息截圖，就加送腰內豬排、唐揚雞串。

中華隊羽球黃金男雙「麟洋配」，王齊麟、李洋，台灣時間4日晚間和中國組合梁偉鏗、王昶，爭奪本屆巴黎奧運羽球男雙金牌。最終王齊麟、李洋2比1奪勝，繼上屆東京奧運後再度勇奪金牌，兩屆合計12連勝，更是史上首對男雙金牌2連霸組合。

▲BEPPIN PASTA消費達低消，即可憑活動頁面兌換洋蔥圈一份。（圖／慕里諾提供）

慶祝麟洋配奪下台灣第一面金牌，慕里諾國際餐飲集團旗下的靜岡勝政日式豬排、伊勢路勝勢日式豬排、鳥丈爐端燒、BEPPIN PASTA、泰迪農園咖哩、Suage北海道湯咖哩、杏桃鬆餅屋各門市，一同推出「奪金時刻同慶榮耀」活動，8月5日到店鋪內用消費達門檻，只要憑網路報導或是FB、IG上的活動訊息截圖，可獲得升級加送腰內豬排、三得利頂級生啤酒等百元以上優惠。

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▲杏桃鬆餅屋消費達低消，即可憑活動頁面兌換厚鬆餅單層升級雙層1次。（圖／慕里諾提供）

慕里諾國際餐飲集團「奪金時刻同慶榮耀」活動免費兌換限量商品說明：

靜岡勝政日式豬排：消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖兌換腰內豬排一塊（每日限量50份）1次。

伊勢路勝勢日式豬排：消費任一套餐，即可憑活動訊息截圖兌換腰內豬排一塊（每日限量50份）1次。

泰迪農園咖哩：消費達低消，即可憑活動頁面兌換腰內豬排一塊（每日限量50份）1次。

BEPPIN PASTA：消費達低消，即可憑活動頁面兌換洋蔥圈一份（每日限量50份）

1次。

鳥丈爐端燒：單人消費500元餐點，即可憑活動頁面兌換三得利頂級生啤酒一杯（每日限量50杯）1次。

Suage北海道湯咖哩：消費達低消，即可憑活動頁面兌換唐揚雞串一串（每日限量50份）1次。

杏桃鬆餅屋：消費達低消，即可憑活動頁面兌換厚鬆餅單層升級雙層（每日限量50組）1次。

▲貳樓餐飲集團推出全新品牌「貳虎OFFTEA」，販售雞排加手搖飲料。（圖／貳樓提供）

另外，貳樓餐飲集團推出全新品牌「貳虎OFFTEA」，販售台灣最接地氣的雞排加手搖飲料的組合。「虎標燕麥去骨雞排」融入西式元素，整顆燕麥研磨混入麵衣，擁有酥脆且富有質感的口感，而且無需吐骨。

飲料有30多款可選，35元起至70元，店家推薦酸甜交織的「爆檸椿花金萱烏龍」、花果茶奶霜飲品「奶霜瑪黛檸檬茶」、有著特殊鹹味與檸檬香氣的「爆檸虎翠咸檸七凍飲」。