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巴黎奧運1金2銅入袋！可不可豪撒「買1送1券」下午3點開搶

▲▼可不可熟成紅茶胭脂紅茶。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲可不可熟成紅茶豪灑限量買1送1券。（圖／可不可熟成紅茶提供）

記者蕭筠／台北報導

歡慶台灣羽球男雙「麟洋配」拍落巴黎奧運金牌、射擊好手李孟遠奪定向飛靶銅牌、拳擊美少女吳詩儀拿下女子60公斤級銅牌，人氣手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」今（5）日宣布豪撒「買1送1券」，全台限量1000份，下午3時起開搶。

祝賀所有得牌選手！可不可熟成紅茶今日下午3時起將發放「買1送1券」，限量1000份，只要加入官方LINE好友，綁定會員中心成為可不可熟成俱樂部之會員，並輸入指定關鍵字（將公告於臉書貼文），即可獲得禮物券，每人限領1張，優惠券使用至8月31日止。

可不可買1送1券開放常態菜單飲品可享優惠，期間限定活動新品、金蘋春芽與金蜜歐蕾不適用，依門市公告為主，但冰量、甜度可調整，優惠則不得合併使用。

▲▼迷客夏2024夏季菜單。（圖／記者蕭筠攝）

▲迷客夏今天指定飲品爽喝買1送1。（示意圖／記者蕭筠攝）

同樣為歡慶首面奧運金牌入袋，迷客夏今（5）日祭出限時1天「2大飲品同品項買1送1（限同冰度糖量）」優惠，品項包括「輕纖蕎麥茶」、「琥珀高峰烏龍茶」；門市再加碼前50組人購買「紅茶拿鐵系列（大杯）」也能享「同品項買1送1」優惠，紅茶拿鐵系列有大正紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵任選，優惠不併用。

活動於下午2時起至晚上7時限定5小時開跑，每人、每次限購1組，限同冰度糖量，提醒優惠僅限門市現場購買，百貨櫃位、Milksha PLUS及特殊店型不適用。

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