赴日超好用「昇龍道巴士周遊券」　可用範圍、推薦景點一次看

▲名古屋久屋大通公園是當地代表地標。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣人赴日旅遊越來越偏好前往二、三線城市，透過日本中部機場與石川縣的小松機場進出，更方便放射性玩北陸與中部地區。為了方便旅客玩多個城市，名古屋鐵道規劃了「昇龍道巴士周遊券」，搭巴士前往特色溫泉鄉、合掌村，甚至能搭高空纜車。

■「昇龍道」範圍

「昇龍道」範圍包括岐阜、福井、富山、石川、長野、靜岡、愛知、滋賀和三重共9個縣，橫跨北陸與中部地區，該區域最北端的能登半島地形狀似龍頭，南邊的三重縣地形則形似龍尾，加上擁有許多與龍相關的祭典、傳說、地名，而因此得名。

▲岐阜白川鄉合掌村。（圖／記者蔡玟君攝）

■昇龍道巴士周遊券

昇龍道巴士周遊券共分為2種，包括：

1.「高山・白川鄉・金澤路線3日券」：能遊覽名古屋、高山、白川鄉、金澤等經典路線，特別適合首次前往日本中部的旅客。

2.「廣域路線5日券」：可使用範圍更廣，包括下呂溫泉、平湯溫泉、松本等地，還可乘坐「新穗高高空纜車」，深度探索日本中部。旅客可透過網路購買票券，到當地後再進行預約巴士班次。

▲位於金澤市內的東茶屋街。（圖／記者蔡玟君攝）

▲金澤市場屋近江町市場總本店。（圖／名古屋鐵道提供）

名古屋鐵道也推薦適用昇龍道巴士周遊券的城市與景點，包括：



金澤市

旅客可以使用「昇龍道巴士周遊券」前往位於石川縣的金澤。推薦景點如有金澤市民廚房之稱的「近江町市場」，各式新鮮海鮮及農產品應有盡有，包括魚類、貝類、螃蟹、加賀野菜以及能登牛等，堪稱是食材的寶庫，旅客還可以到近江町市場附近的「市場屋近江町市場總本店」品嚐使用清甜高湯燉煮的金澤關東煮，或是享用能登牛蓋飯、喉黑魚等美食。

▲名列日本三大名園之一的兼六園。（圖／名古屋鐵道提供）

名列日本三大名園之一的「兼六園」是金澤市最代表景點，走在迴遊式庭園感受四季變化，也可以和一旁的金澤城公園串聯一起玩；古色古香的「東茶屋街」，整排江戶時代後期的茶屋街道，讓人走在其中宛如回到過去，現在許多建築已變成咖啡廳、伴手禮、小吃店，讓旅客能一一探索。

▲高山老街是岐阜最受歡迎的景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲位於高山老街的宮川朝市。（圖／記者蔡玟君攝）

高山市

位於岐阜縣的高山市擁有「飛驒小京都」美稱，其中高山老街最受海內外旅客喜愛，不管是宮川朝市，或隱藏其中的在地特色酒造，都是推薦去處，且一定要品嚐飛驒牛料理。從這裡也可搭巴士前往新穗高高空纜車，搭車前往山上俯瞰山林景觀。

▲位於下呂市小坂町的巖立公園內，可以走在瀑布旁的步道散步，享受大自然洗禮。（圖／名古屋鐵道提供）

下呂市小坂町

想與大自然接觸，則可從高山市搭巴士前往下呂市小坂町的巖立公園，欣賞從5萬4千年前形成的巨型熔岩斷層，在雄偉瀑布旁的步道散步，感受比市區平均低幾度清新涼爽的氣溫，夏天特別宜人。

飛驒市

而鄰近高山市的飛驒市，也是古色古香的小鎮，飛驒市的面積有9成皆為森林，有超過245種以上的藥草，可以到在飛驒市中心部古川地域的主題咖啡廳「蕪水亭OHAKO」，享用以藥草入饌的料理，如蛋包飯、漢堡排、蕎麥麵和咖哩飯，美味又養生。

此外，在古川地域的藥草體驗設施「飛驒森之惠（ひだ森のめぐみ）」可以試喝藥草茶、購買藥草產品、或參加七味製作體驗，從15種類的藥草粉末當中挑選喜愛的味道，做成一層層五彩繽紛的小瓶，是獨特而實用的伴手禮。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）