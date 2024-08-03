今晚衝桃園！北部「3處免費煙火秀」迎七夕　兼逛市集、聽演唱會

▲桃園台茂購物中心為迎接25周年，將於今（3日）晚7點45分施放300秒「夏日煙火秀」。（圖／台茂購物中心提供）



記者彭懷玉／綜合報導

就是今晚！桃園台茂購物中心將施放300秒「夏日煙火秀」，大稻埕永樂廣場「經典情歌演唱會」下午3點起接棒登場，由鄭美唸歌團、林希子、凃佩岑、陳宏銘陸續登台，以下整理出北台灣三處煙火資訊，想賞煙火的民眾建議提前規劃。

▲七夕市集則從8月10日到11日開逛。（圖／台茂購物中心提供）



桃園台茂「300秒城堡煙火秀」

歡慶25周年，桃園台茂購物中心今（3日）晚7點45分將施放「夏日煙火秀」，300秒低空煙火綻放天際，背後是城堡，讓民眾近距離感受煙火魅力。七夕市集則從8月10日到11日開逛，LittleSun手創造型包子饅頭、不思閣小米甜甜圈、方人也鮮奶麻糬及胖子修炭烤美食都來擺攤。

▲大稻埕夏日節將於8月10日七夕劃下句點，當晚8點準時施480秒「戀曲140」煙火。（圖／台北市觀傳局提供）



台北「大稻埕480秒壓軸煙火秀」

8月10日七夕當天也是大稻埕夏日節最後一天，最終場「戀曲140」煙火秀將拉長至480秒，擴大煙火面寬至700公尺以上，於晚間8點於大稻埕碼頭河岸準時施放。為呼應臺北建城140周年，將有「Taipei 140」 飛字煙火，融合多種特殊造型花色煙火及大型水上爆破煙火，帶給大家難忘的情人節煙火秀。

▲大稻埕煙火首場施放就吸引6.6萬人次。（圖／觀傳局提供）



今（3日）在大稻埕永樂廣場，還有「經典情歌演唱會」及「大稻埕商圈限定文創市集」，8月10日最終場則安排網路當紅歌手就以斯JOYCE、金曲入圍演唱組合Limi、民謠雙男聲樂團 Theseus 忒修斯、新世代療癒創作雙人組合南西肯恩、金曲新人入圍歌手李浩瑋Howard Lee、超人氣樂團芒果醬Mango Jump，以及亞洲天團玖壹壹feat.葛西瓦等11組藝人輪番演唱。

▲8月11日、9月8日當晚7點50分起迎來各10分鐘的無人機燈光秀和主題煙火秀。（圖／淡水福容大飯店提供）



新北「淡水漁人碼頭20分鐘煙火、無人機秀」

「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」將在8月9日至9月8日登場，其中，最受矚目的煙火秀今年首次加碼無人機演出。漁業處透露，開幕（8月11日）、閉幕（9月8日）當晚有各10分鐘主題煙火秀和無人機燈光秀，預計晚間7點50分由無人機燈光秀率先登場，接著8點施放10分鐘「淡海情緣」主題煙火。期間港區內的木棧道以燈飾點綴，營造出「微光碼頭」的浪漫氛圍，此外，還有假日市集與節目表演，能一路從下午玩到晚上。