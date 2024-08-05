亞洲旗艦MSC榮耀號領航沖繩　早鳥每房最高省5千

文／七逗旅遊網 圖／MSC地中海郵輪、shutterstock

MSC地中海郵輪亞洲旗艦榮耀號，帶領旅客暢遊日本沖繩，旅客在船上享受豪華設施，下船拜訪人氣景點，旅程中每分每秒都精彩！聰明的旅客把握日圓新低，以及9/10前早鳥優惠價每房最高省5000，讓旅程CP值更高！

▲住陽台艙可以從房間看到壯闊海景，吹著徐徐海風。（圖／MSC地中海郵輪）

郵輪之旅是聰明的旅行方式，以時間安排來說，在郵輪上可以盡情享受船上各種設施，一覺醒來就到了一個新的目的地，不必像陸上旅程總是需要整理行李換飯店，或是累人的長途拉車等待。

住在郵輪的陽台艙，可以從陽台看到壯闊大海，彷彿帶著無敵美景去旅行，每天身心都舒暢。榮耀號在海上網路平穩，方便與親友保持聯繫，隨時上網分享好心情和曬美照。

▲MSC榮耀號海王餐廳給旅客正統歐風美饌。（圖／MSC地中海郵輪）

最新、最大亞洲旗艦榮耀號，延續了MSC地中海郵輪的歐洲奢華風格傳統，船上有豪華娛樂設施、提供多元美食佳餚。燈塔餐廳、櫻桃餐廳、海王餐廳三間主餐廳之外，還有異國美食料理，滿足旅客們挑剔的味蕾。其中海王餐廳，為旅客呈獻正統歐式美饌，在這裡用餐可以一邊看海、一邊享用歐風料理。

▲白色PARTY上熱門音樂組曲讓氣氛HIGH翻全場。（圖／MSC地中海郵輪）

郵輪上還舉辦熱鬧派對，像是令人印象深刻的白色PARTY，舞者們身著白色服裝熱力勁舞，獲得大家喝采，而旅客們也紛紛換上白色服飾參加，跟著派對主持人和舞者們唱跳，世界各地流行音樂組曲輪番上場，氣氛HIGH翻全場。

▲日本沖繩的平安吉祥物是招福獅。（圖／shutterstock）

前進日本沖繩的航程，有四天、五天、六天供選擇，拜訪沖繩、石垣島、宮古島等渡假勝地。

在最近日幣相對來到低點的時候，用台幣換日幣相當划算，讓日本旅遊採購沒有壓力，更棒的是，比起搭飛機有行李重量限制，搭郵輪旅遊沒有行李限重，可以把想入手的東西一次全部買齊，郵輪日本之旅不留遺憾。

▲日本沖繩石垣島上有許多迷人沙灘。（圖／shutterstock）

沖繩縣位於日本最南端，是一個由島嶼組成的島鏈，擁有獨特的亞熱帶氣候，在歷史上曾是一個獨立的王國。沖繩的石垣島，有許多迷人的沙灘，無論是腦袋放空懶懶地躺在白沙上做日光浴、還是泡在溫暖的碧藍海水中，都是令人難忘的體驗。

▲宮古島是琉球群島中的第四大島。（圖／shutterstock）

另一個人氣島嶼～宮古島，是琉球群島中的第四大島，海域四周環繞著美麗的珊瑚礁與澄澈湛藍的海水。多數居民住在北岸的平良，南岸主要是懸崖地形，北岸、東岸、西岸則有許多白色沙灘。戶外活動不論是珊瑚礁海域浮潛或是深潛，都深受旅客喜愛。

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