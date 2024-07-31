3.4折起！北市2飯店住宿券開賣　全新600坪健身房、戶外泳池度假

▲台北圓山大飯店環景套房。（圖／圓山大飯店提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

「2024台灣美食展」8月2日至5日在台北世貿一館登場，飯店陸續推出住宿券專案搶攻買氣，也同步於線上開賣。圓山飯店率先祭出「平日聯合住宿通用券」單張3,500元；台北美福大飯店推「行政客房一泊一食雙人券」，入住頂級客房3.9折，還能使用全新改裝的600坪健身中心，或到戶外泳池暢游，度過消暑時光。

▲台北圓山大飯店有全台唯一奧林匹克標準戶外泳池。

圓山飯店

除了美食之外，圓山飯店祭出「平日聯合住宿通用券」，單張3,500元，一次購買5張僅16,500元，最低3.4折，持一張住宿券可入住台北圓山大飯店精緻無窗客房乙晚；持5張可入住環景套房，坐享270度寬敞的陽台空間，眺望台北無敵風光，再享2客自助早、晚餐，加碼東密道導覽文化之旅2位與圓山1952經典威士忌乙瓶。入住期間，還能免費使用全台唯一奧林匹克標準戶外泳池、全新2樓健身房等設施，體驗專屬房客的尊榮禮遇。

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▲持一張住宿券可入住台北圓山大飯店精緻無窗客房乙晚，不含早餐。

此外，高雄圓山續推「平日市景親子客房住宿券」，2大2小入住3,980元，含四客早餐、珍珠奶茶、冷泡茶各2杯，專案下殺2.7折；「平日市景客房住宿券」每張3,290元，含2客早餐；「平日一泊二食住宿券」每張含早餐及祕境餐酒館晚餐各2客，3.9折，每張4,730元。住宿券不只在美食展現場買得到，也可至飯店或官網線上旅展選購。

▲台北美福大飯店戶外恆溫游泳池。（圖／台北美福大飯店提供，下同）

台北美福大飯店

台北美福大飯店除了會參加「2024台灣美食展」，也同步於線上推出「美福放暑價」夏季聯合旅展。其中，「行政客房一泊一食雙人券」優惠價6,299元，即可入住價值16,170元的頂級客房，下殺3.9 折。針對四人同遊的「菁英客房一泊一食四人住宿券」入住21坪大的菁英客房，優惠9,999元，平均每房每人2,499元起。

▲台北美福大飯店行政客房。

而針對美食饕客可選擇「行政客房一泊二食雙人券」，含彩匯自助早餐和晚餐各兩客，旅展價每張9,299元，可帶走價值20,570元的餐宿好康，約4.5折，以上住宿券效期到明年3月31日，除了可享優惠價外，入住即可體驗全新改裝的600坪休閒健身中心，徜徉在戶外恆溫泳池，感受夏日魅力。

▲台北美福大飯店600坪多功能教室一隅。