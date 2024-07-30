國旅10年來最低谷！老爺酒店推「從台北101走到礁溪」超狂行程

▲老爺式旅行邁向第三年，今年酒店以「破框」為題，打造8條挑戰體能極限、勇氣及冒險的主題遊程。（圖／老爺酒店提供）

記者彭懷玉／台北報導

你可曾試過從台北101走到礁溪？老爺酒店2024年以「破框」為題，打造8條挑戰體能極限、勇氣及冒險的主題遊程，包含礁溪老爺酒店推出「挑戰從101徒步至礁溪」、台南老爺行旅的「拜師寶級歌仔戲大師」、北投老爺的「台版四國遍路」、南港老爺行旅的「岬灣潛水考證團」，以及台東酒店的「達魯瑪克部落獵人體驗」等，要旅人以不同角度重新認識台灣。

▲如果從台北地標101走到宜蘭礁溪老爺酒店，一共要走三個整天，古道沿途可欣賞原始亞熱帶森林、水梯田、河谷等地貌」。（圖／老爺酒店提供）

其中，「挑戰從101徒步至礁溪」最令人眼睛一亮，全長需步行60公里，猶如台版的朝聖之路。老爺酒店集團執行長沈方正分享，若單純走淡蘭古道沒太大新意，但如果從台北地標走到宜蘭礁溪老爺酒店，一共要走三個整天，古道沿途可欣賞原始亞熱帶森林、水梯田、河谷等地貌，至今仍能看到侏儸紀時代即存在的「雙扇蕨」，這條路線相當有挑戰性，需兼具體能與勇氣才能完成。

▲新北坪林傳承百年「白青長茶作坊」。（圖／新北市農業局提供）



沈方正介紹，第一天走28公里，從台北101一路走到石碇許家手工麵線，會安排在此露營。第二天從石碇到坪林「白青長茶作坊」，體驗做茶、泡茶、了解茶文化，再遊逛坪林老街，並下榻坪林「合歡露營度假山莊」，同仁會準備寢具、老爺版本的備品，讓旅客舒適入睡。

▲淡藍古道南段。（圖／老爺酒店集團提供）



第三天會接著走四堵古道，再接跑馬古道到礁溪，最後入住礁溪老爺酒店，尤其在疲勞過後，泡溫泉、享用美食，會更加有滋味，充滿感觸。沈方正提及，民眾無需擔心因要背行李而打退堂鼓，飯店會備好專車載旅客裝備和後送車，以防旅客體力不支。若怕自己走不完全程，也有兩天一夜行程，預計從早上8點走到12點，中間可以在土地公廟補給，吃西瓜、喝香檳，體驗老爺式的行旅。

▲老爺酒店2024年以「破框」為題，打造8條挑戰體能極限、勇氣及冒險的主題遊程。（圖／老爺酒店集團提供）

老爺酒店集團全台共有10處據點、橫跨6個縣市，談及疫後觀光是否已回溫？沈方正坦言，商務市場恢復正常，不過觀光客掉了70-80%，僅回流兩成左右，「國旅市場可說是十年以來最低谷，今年比疫情第三級警戒還慘。」推估原因，沈方正說，一來民眾出國，再來花蓮碰到地震、颱風引起中南部水災，國旅市場就跟股市一樣，遇到天災也很無奈，預估國旅要到今年第四季才會反轉。而人力缺口部分，沈方正透露，旅宿市場上普遍缺人，目前老爺集團仍缺2成左右，就等僑外生畢業後能否留在台灣就職，為飯店業注入新血。