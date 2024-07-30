老爺酒店8條主題新玩法！挑戰從101走到礁溪、岬灣潛水考證照

▲礁溪老爺今年的老爺式旅行為挑戰從101走到礁溪。（圖／老爺酒店集團提供）

記者蔡玟君／台北報導

國旅要如何突破框架，創造新玩法？老爺酒店集團藉著今年推出的「2024老爺式旅行」8條主題遊程提出解方。老爺酒店集團今年以「破框」為題，發想出挑戰體能、勇氣與冒險行程，包括從101走到礁溪，或是到台南拜師國寶級歌仔戲大師學歌仔戲，最後還能登台演出，特色旅程從即日起開賣，雙人成行每晚4310元起。

▲老爺酒店集團集團執行長沈方正（上圖前排右起3）。（圖／記者蔡玟君攝）

老爺酒店集團執行長沈方正表示，疫情結束後民眾都出國玩，在國旅減少情況下，今年老爺酒店幫旅客找到留在台灣旅行的新方法。「大家對旅行都有些傳統的想像，例如到台南就是要吃小吃，但今年我們突破框架，以不同視角、工具、目的來創新台灣國旅內容，藉此破除旅客對於城市的想像。」

▲礁溪老爺酒店推出「淡蘭古道探索團」挑戰從101徒步至礁溪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還能到茶廠體驗。（圖／老爺酒店集團提供）

舉例來說，礁溪老爺酒店推出「淡蘭古道探索團」挑戰從101徒步至礁溪，有3天2夜與2天1夜的選擇。3天2夜行程沿途行經深坑、石碇、坪林等茶鄉、路長約 60 公里，沿途可以看到亞熱帶森林、水梯田、河谷等豐富地貌，至今仍可看到侏羅紀時代即存在的「雙扇蕨」，是條兼具體能和勇氣挑戰的路線，行程其中一晚入住坪林加上白長青茶作坊製茶體驗，一晚入住礁溪老爺酒店。

▲老爺酒店集團希望藉由今年的8條老爺式旅行行程，為台灣人找到留在台灣玩的方法。（圖／記者蔡玟君攝）

而在其他城市的老爺酒店行程，也有如台東知本老爺酒店的「達魯瑪克部落獵人體驗」、南港老爺行旅「岬灣潛水考證團」、台南老爺行旅「拜師國寶級歌仔戲大師」、台北老爺酒店與老爺會館推出挑戰台北大縱走第五段的「台北縱走健行團」等行程。

沈方正認為，台灣觀光現在面臨很大挑戰，應該從本來追求「量」改成求「質」，讓不管是台灣人或海外旅客來台灣能看得更深、玩得更深，希望藉由今年的「老爺式旅行」8條主題遊程能當示範，藉此發展更多台灣觀光內容。

▲墾丁嘉佩樂Capella Kenting預計2028年開幕。（圖／子樂投資提供，下同）

而也有業者藉由引進國際奢華酒店品牌，讓世界看到台灣更多元之美。嘉佩樂酒店及度假村（Capella Hotels and Resorts）與子樂投資管理之穎豐股份有限公司，宣布於屏東恆春半島之西海岸線，打造「墾丁嘉佩樂Capella Kenting」，預計2028年開幕。

▲墾丁嘉佩樂全Villa式設計，所有客房都有私人泳池與溫泉。

墾丁嘉佩樂請來打造多間世界級奢華度假村的義大利國寶級建築設計師ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel精心操刀，度假村佔地將超過3萬3000坪，以超低密度打造65間具備高度隱私的奢華獨棟Villa，為全台灣第一座純Villa國際級度假村。每間Villa皆具備私人泳池、溫泉，並坐擁180度無敵海景，在房內即可飽覽夢幻海上日落。

▲墾丁嘉佩樂打造全Villa、低密度的度假村。

同時，度假村內將引進嘉佩樂集團著名的SPA，其療程結合了傳統手法、以及嘉佩樂代表性隨著月相盈虧圓缺之變化所設計的護理療程；餐飲方面則將結合南台灣在地食材，以Farm-to-Table自產農場直送概念，打造絕無僅有的體驗。

▲住進墾丁嘉佩樂獨享海上日落。

墾丁擁有豐富的觀光資源，更曾被CNN評選為亞洲前十大被低估的觀光景點，嘉佩樂集團及子樂投資皆深刻認同墾丁擁有十足潛力。子樂投資表示，若想讓台灣被世界看見，引進國際頂級飯店品牌是非常重要的一步，我們非常高興能與打造奢華度假體驗的箇中高手Capella合作，相信將大幅提升墾丁的觀光以及台灣的國際能見度。