獨／淡水2場煙火時間、長度曝！加碼無人機燈光秀　水舞彩蛋快看

▲淡水漁人碼頭將於8/11與9/8兩天施放10分鐘煙火。（資料照／新北市漁業處提供）



記者彭懷玉／台北報導

新北「淡水漁人碼頭煙火秀」日期確定了！今年將於8/11與9/8兩天施放10分鐘煙火，加碼無人機燈光秀；8/9至9/8期間，漁業處安排5場水舞燈光秀，逢假日還有胖卡、文創市集及表演節目，其餘內容尚待公佈。

▲連續第8年施放煙火的淡水漁人碼頭。（資料照／淡水福容飯店提供）



不只北市大稻埕煙火秀，新北淡水漁人碼頭煙火也是許多人關注焦點，每年何時施放煙火備受攝影玩家關注。據攝影師Molly通報，今年煙火會在8/11與9/8這兩個周日，對此，新北市漁業處向《ETtoday》證實資訊無誤，2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂系列活動將在8/9至9/8為期一個月舉辦，重點內容包含水舞、煙火及無人機秀。

▲從八里北堤沙灘拍攝漁人碼頭煙火。（2023資料照／記者彭懷玉攝）



新北漁業處表示，開幕（8/11）、閉幕（9/8）當天將有10分鐘主題煙火秀和無人機燈光秀，內容和施放時間尚未確定。而8/9至9/8每晚7點至9點，一共規劃5場水舞秀，每30分鐘展演1場，每場5分鐘，每日首末兩場水舞展演，將結合情人橋雷射燈光秀一同展出。同時，活動期間假日有胖卡、文創市集及表演節目，營造港區浪漫氛圍，屆時民眾可以攜家帶眷前來賞煙火、水舞、嚐美食，度過熱鬧的淡水小旅行。

另外，受凱米颱風攪局，大稻埕7/24煙火已取消，剩下7/31周三晚間8點的300秒煙火秀，以及8/10施放480秒壓軸煙火。為避免交通壅塞，當日晚間7點到9點30分，於淡3至5號水門實施交通管制，呼籲民眾盡量搭乘捷運至北門站、大橋頭站或雙連站，再步行抵達河岸及周邊商圈走逛。