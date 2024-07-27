ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

獨／淡水2場煙火時間、長度曝！加碼無人機燈光秀　水舞彩蛋快看

▲淡水漁人碼頭煙火秀9日登場！輕軌、公車增班次 交通資訊一次看。（圖／新北市漁業處提供）

▲淡水漁人碼頭將於8/11與9/8兩天施放10分鐘煙火。（資料照／新北市漁業處提供）

記者彭懷玉／台北報導

新北「淡水漁人碼頭煙火秀」日期確定了！今年將於8/11與9/8兩天施放10分鐘煙火，加碼無人機燈光秀；8/9至9/8期間，漁業處安排5場水舞燈光秀，逢假日還有胖卡、文創市集及表演節目，其餘內容尚待公佈。

▲淡水漁人碼頭煙火秀9日晚間8點揭幕時，吸引3萬1000名民眾觀賞。（圖／淡水福容飯店提供）

▲連續第8年施放煙火的淡水漁人碼頭。（資料照／淡水福容飯店提供）

不只北市大稻埕煙火秀，新北淡水漁人碼頭煙火也是許多人關注焦點，每年何時施放煙火備受攝影玩家關注。據攝影師Molly通報，今年煙火會在8/11與9/8這兩個周日，對此，新北市漁業處向《ETtoday》證實資訊無誤，2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂系列活動將在8/9至9/8為期一個月舉辦，重點內容包含水舞、煙火及無人機秀。

▲從八里北堤沙灘拍攝漁人碼頭煙火,漁人碼頭煙火,2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂。（圖／記者彭懷玉攝）

▲從八里北堤沙灘拍攝漁人碼頭煙火。（2023資料照／記者彭懷玉攝）

新北漁業處表示，開幕（8/11）、閉幕（9/8）當天將有10分鐘主題煙火秀和無人機燈光秀，內容和施放時間尚未確定。而8/9至9/8每晚7點至9點，一共規劃5場水舞秀，每30分鐘展演1場，每場5分鐘，每日首末兩場水舞展演，將結合情人橋雷射燈光秀一同展出。同時，活動期間假日有胖卡、文創市集及表演節目，營造港區浪漫氛圍，屆時民眾可以攜家帶眷前來賞煙火、水舞、嚐美食，度過熱鬧的淡水小旅行。

另外，受凱米颱風攪局，大稻埕7/24煙火已取消，剩下7/31周三晚間8點的300秒煙火秀，以及8/10施放480秒壓軸煙火。為避免交通壅塞，當日晚間7點到9點30分，於淡3至5號水門實施交通管制，呼籲民眾盡量搭乘捷運至北門站、大橋頭站或雙連站，再步行抵達河岸及周邊商圈走逛。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 新北市旅遊 淡水區旅遊 淡水漁人碼頭煙火秀 2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂 煙火秀

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀

廣島5大夜間玩法　看神秘太空站夜景

廣島5大夜間玩法　看神秘太空站夜景

中正紀念堂開箱「哈利波特」特展！

中正紀念堂開箱「哈利波特」特展！

超商周末優惠必收！零食飲料買1送1

超商周末優惠必收！零食飲料買1送1

林鐵停駛！福森號、栩悅號8月全取消

林鐵停駛！福森號、栩悅號8月全取消

走跳德國「斯圖加特」市中心懶人攻略

走跳德國「斯圖加特」市中心懶人攻略

土石崩落89處　阿里山林鐵停駛至8月底

土石崩落89處　阿里山林鐵停駛至8月底

北投魔法節倒數2天！5場館延至8點關

北投魔法節倒數2天！5場館延至8點關

身分證有3個「8」送28顆干貝！

身分證有3個「8」送28顆干貝！

獨／淡水煙火、無人機秀8/11起有2場

獨／淡水煙火、無人機秀8/11起有2場

解鎖「信義吳興街」4間銅板美食！

解鎖「信義吳興街」4間銅板美食！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱

林東芳搬新家！必點牛筋口感Q彈不軟爛

唐宮正式回歸！558元起蒙古烤肉吃到飽

全台首座「味噌觀光工廠」在台中！

獨／淡水煙火、無人機秀8/11起有2場

歌詩達郵輪9／5前趟次補償100美金

漢來美食片皮鴨專賣店插旗高雄

開箱溪頭福華漢光樓唯一蜜月套房

全台必吃「千層蛋塔」Top 10排行榜

烤鴨+40多道料理無限供應

熱門行程

最新新聞更多

廣島5大夜間玩法　看神秘太空站夜景

中正紀念堂開箱「哈利波特」特展！

超商周末優惠必收！零食飲料買1送1

林鐵停駛！福森號、栩悅號8月全取消

走跳德國「斯圖加特」市中心懶人攻略

土石崩落89處　阿里山林鐵停駛至8月底

北投魔法節倒數2天！5場館延至8點關

身分證有3個「8」送28顆干貝！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366