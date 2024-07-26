喊話奧運「中華隊加油」！涮涮屋限定祭出免費吃活鮑魚、和牛半價

▲巴黎奧運期間餐廳推出限定優惠，要饕客用「吃」幫奧運加油。（圖／記者浦靖祤攝，下同）

記者浦靖祤／台北報導

2024巴黎奧運將在7月26日至8月11日登場，不少餐廳推出優惠，讓大家用「吃」幫中華隊加油！位在台北市瑞安街，號稱火鍋界PRADA的「二本松涮涮屋」，以頂級食材聞名。巴黎奧運賽事舉辦期間來店用餐，說出通關密語「中華隊加油！」以每組客人為單位，不但贈送兩顆南非活鮑魚，還能以第二隻半價的優惠加購波士頓龍蝦，A5和牛系列肉品單點也是第二盤半價，讓老饕們大飽口福。

▲二本松涮涮屋今年夏季推出的新鍋底「豆乳雲丹鍋」。

「二本松涮涮屋」老闆林建智曾經到澳洲藍帶學院學習法餐，五年前回到臺灣創業，將法餐的用餐美學結合臺灣人最愛吃的火鍋。夏季新菜單以「雲丹」為主題，雲丹就是海膽，透過桌邊服務把一顆顆北海道紫海膽放進豆乳鍋裡，涮食材前先喝一口原湯，感受海膽與豆乳融合的鮮美風味，立刻感受一秒到蔚藍海岸。

▲二本松涮涮屋在巴黎奧運賽事期間推出頂級A5和牛第二盤半價。

前菜部分「水雲酸配海膽」、「鮭魚卵豆腐」、「鮮蝦雲吞佐野生烏魚子粉」都是新菜色。而主餐重頭戲部分，二本松涮涮屋最令人津津樂道的，就是比臉還大的A5等級和牛。油花均勻分布在粉嫩肉質當中，只要輕涮三到五秒鐘，油脂化為透明，肉還透著粉嫩的七分熟度。入口前沾上特調的雲丹醬，就能感受到海膽的鮮與和牛的嫩，輕柔擺盪在唇舌間，軟滑下肚。

而到二本松涮涮屋用餐到最後，記得一定要將充滿整鍋海鮮精華的鍋底熬煮雜炊，吸飽湯汁精華的米粒搭配蛋香、蔥花和海苔，十分滿足。把法餐的儀式感展現得淋漓盡致的，還有餐後的甜點，私心推薦「萬丹紅豆鍋餅」，熱騰騰的紅豆鍋餅瀰漫著芝麻與淡淡桂花香，搭配日本器皿上桌的日式抹茶，解膩更回甘，也讓整個海陸饗宴有個最有記憶點的Ending。

▲▼新菜色「鮭魚卵豆腐」相當鮮甜，意猶未盡的話用這碗「蛋飯」就能徹底滿足。

同樣要為中華隊加油的，還有今年剛開幕的「橋山壽喜燒」，來店用餐的饕客，每一組客人，只要大聲說出「中華隊加油！」，就贈送四顆北海道生食級干貝，並且還可以以第二隻半價的優惠加點A5和牛系列，也是所有時段皆適用。

「橋本壽喜燒」的經營者林建宏，特別到日本東京人形町百年老店向米其林一星主廚取經，帶回在臺灣難得一見的「關西壽喜燒」作法。不同於關東壽喜燒以醬汁熬煮食材的方式，關西壽喜燒會先用牛油在鐵鍋上面滑過，接著加上日本三溫糖炒出香氣，才放入和牛肉片煎香，最後再倒入壽喜燒醬汁煎煮幾秒，整個過程充滿視覺效果，相當療癒。

▲橋山壽喜燒在巴黎奧運賽事期間，為「中華隊加油」就贈送四顆北海道生食級干貝，加點A5和牛系列第二盤半價優惠。

至於品嘗和牛美味也很講究，肉片沾著有機放牧生雞蛋一塊入口，肉質滑嫩、鮮甜的香氣在口中久久。品嘗完肉品之後，就是大家熟悉的關東壽喜燒吃法了，倒入壽喜燒醬汁和昆布湯底煮蔬菜盤，當季蔬菜、綜合菇類吸收滿滿壽喜燒甜鹹醬之後，將蔬菜的清甜更完美的呈現。如果整套壽喜燒套餐吃完，還是覺得意猶未盡的話，用越光米飯以壽喜燒醬汁，加入蛋花、福神漬、蔥花、海苔等食材料理，這碗「蛋飯」可就能徹底滿足。

▲關西壽喜燒先用牛油及日本三溫糖炒出香氣，再放入和牛煎香，整個過程充滿視覺效果。

除了頂級食材外，二本松涮涮屋和橋本壽喜燒也提供各種臺灣不多見的日式清酒，像是清酒之王十四代等名酒，喜歡品酒的人一定能乘興而歸。最後要提醒的是，二本松涮涮屋和橋本壽喜燒都是採預約制，想要力挺中華隊，為奧運選手加油，記得要先訂位。

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