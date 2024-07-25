掃颱風尾！福壽山「最高海拔露營區鏡頭君」狂晃　七家灣溪水暴漲

▲福壽山農場露營區監測鏡頭昨晚因停電失去畫面，今（25日）一早再度上工。（圖／翻攝自Facebook／福壽山農場）

記者彭懷玉／綜合報導

凱米颱風昨（24日）晚登陸，強風豪雨橫掃全台，導致台東三仙台的鏡頭君下午5點左右陣亡。而位於台中的福壽山農場海拔2574公尺，也架設鏡頭監測風雨狀況，今（25日）粉專小編透露，昨晚鏡頭君因山上大停電失去畫面，今天一早趕緊恢復連線，直呼：您要撐住啊！引來網友熱烈回應。

▲福壽山農場鏡頭錄下狂風暴雨。（圖／翻攝自Facebook／福壽山農場）

今（25日）福壽山農場粉專小編Po文指出：最高海拔露營區鏡頭君，您要撐住啊！並指出昨晚山上大停電，鏡頭失去畫面，今天一早趕緊恢復連線，讓待在家防颱的民眾可即時觀測風雨情況，引來網友留言「三仙台已經放假去了」、「鏡頭君辛苦了」、「鏡頭君就是勇」、「任憑風吹雨打鏡頭君永遠挺住」、「哪尼~原來還有個鏡頭君桑」，而農場小編也說明，鏡頭前那兩台車是露營區員工的車子，在颱風前遊客均已經勸退。

▲武陵農場後半部設有觀魚平台，離櫻花鉤吻鮭棲息的七家灣溪很近，不過因颱風導致溪水暴漲、混濁。（圖／翻攝自Facebook／武陵農場）



另外，武陵農場今（25日）依舊休園，小編指出，農場目前一切暫時安好，只是雨量稍大了些，觀魚台七家灣溪溪水都狂怒了起來。溪水暴漲的畫面十分驚人，網友直呼，「第一次看到這麼猖狂的七家灣溪溪水」、「這次櫻鮭都被沖光光了」、「七家灣大怒神」，農場也提醒民眾非必要避免出門。