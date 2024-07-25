快訊／歌詩達郵輪取消7／25航程！9／5前趟次補償100美金或全退

▲歌詩達郵輪「莎倫娜號」昨（24日）因颱風改停高雄港，引發千人衝甲板怒吼：「欺負台灣人」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者彭懷玉／台北報導

歌詩達郵輪今（25日）再發公告指出，預計颱風登陸台灣東南沿岸後更為惡化，確定取消原定於7月25日至28日基隆出發至沖繩的郵輪行程，對此次受到天候影響取消航班的旅客提供另外預訂。另外，凡旅客報名7月28日至9月5日期間基隆母港出發的航次，每間艙房可獲100美元的船上消費金，或是航程取消獲全額退款。

▲▼歌詩達郵輪取消7月25日至28日的郵輪行程。（圖／翻攝自歌詩達郵輪官網）



歌詩達郵輪昨在官網張貼公告，「出於首要考慮導航安全」，取消7月25日當日的運營，「並積極探索7月25日至28日期間航程的替代路線」，意味可能改到其他日期。不過，稍早再度於官網發出公告，要取消今（25日）至28日的郵輪行程，原因是颱風凱米正於歌詩達莎倫娜號航行的海域增強，預計颱風登陸台灣東南沿岸後將更為惡化，針對實際情況及其可能的發展，進行了仔細評估，並根據現有資訊，為守護旅客和船員安全，遺憾地必須通知因不可抗力之因素，被迫取消原定於2024年7月25日至28日的郵輪行程。

▲歌詩達郵輪莎倫娜號。（圖／歌詩達郵輪莎倫娜號）



歌詩達郵輪公告指出，7月28日至9月5日期間，旅客報名參加由基隆母港出發的航次，每間艙房可獲100美元（約3277新台幣）的船上消費金（視實際艙房供應狀況而定）。或是選擇放棄此權益，取消整筆郵輪假期，獲得全額退款，旅客可洽詢訂票旅行社進行後續處理。