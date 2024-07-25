凱米擾台「樂園、展館營業狀況」懶人包！只有屏東海生館正常開

▲北投溫泉博物館今（25日) 閉館不開放。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

中央氣象署今（25日）表示，凱米颱風有持續減弱趨勢，據最新路徑顯示，屏東已脫離暴風圈，不過全台遊樂園幾乎都配合停班停課休園一天，僅屏東國立海洋生物博物館稍早於粉專上宣布，今天各展館正常營運，以下整理出樂園、展館營業消息供民眾參考。

台北

袖珍博物館

袖珍博物館是全亞洲第一座專門收藏當代袖珍藝術品及娃娃屋的博物館，今休園一天。

台北探索館

配合北市宣布停班停課訊息，彈性調整休館一日。

北投溫泉博物館

因應凱米颱風來襲，配合行政院人事行政總處公告調整開放時間，北投溫泉博物館今閉館不開放。

光點華山電影館

今（25日）暫停營業。

大魯閣Roller186滑輪場

因颱風「凱米」來襲，台北市政府公告停班停課，大魯閣Roller186滑輪場小巨蛋館今全日暫停營業，台中大魯閣新時代購物中心的空中飛梯暫停營業一日。

台北兒童新樂園

因應凱米颱風來襲，兒童新樂園也暫停營運，請遊客暫勿往。

台北市立動物園

因應凱米颱風來襲，台北市立動物園亦暫停營運。

▲桃園Xpark為歡慶迪士尼經典角色「唐老鴨」90周年，於7月1日起打造「Let’s Xparty！九十要派對！」特展。（圖／業者提供）

桃園

Xpark

因應颱風來襲，Xpark為顧及遊客及員工安全，今休館一天，因颱風因素無法前來者，請與原購票平台聯繫確認票券退換規則。團體預約異動請電洽：03-287-5155

埔心牧場

因凱米颱風來襲影響，保障遊客安全，及配合市府達停班停課規定。今休園不對外開放。

小人國

因颱風影響 ，為維護遊園安全，今園區暫停對外營業，請民眾颱風天外出 請注意安全因颱風影響。

▲六福村水樂園。（圖／六福村提供）

新竹

六福村

新竹縣政府宣佈7月25日停班停課，六福村主題遊樂園及六福水樂園今休園一日。

▲因應颱風來襲，新竹縣政府宣佈7月25日停班停課，小叮噹科學主題樂園今休園一日。（圖／翻攝自小叮噹科學主題樂園粉專）

小叮噹科學主題樂園

因應颱風來襲，新竹縣政府宣佈7月25日停班停課，小叮噹科學主題樂園今休園一日。

▲麗寶樂園渡假區。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

台中

麗寶樂園

因凱米颱風來襲，探索世界、馬拉灣、天空之夢摩天輪、密室逃脫、休息站廣場今暫停營運一天。麗寶OUTLET MALL營業時間今延後至下午2:00開店。

南投

九族文化村

南投縣政府公告停班停課，九族文化村7月25日休園。

雲林

劍湖山世界

受凱米颱風影響，劍湖山世界主題樂園，7月25日仍休園一天。

高雄

高雄SKM Park Outlets X 鈴鹿賽道樂園

因凱米颱風來襲，高雄SKM Park Outlets X 鈴鹿賽道樂園今延後至下午2:00營業。

頑皮世界

因應颱風來襲，為了遊客安全、防颱及照顧動物，頑皮世界於7月25日休園一天。

義大遊樂世界

因凱米颱風來襲，今（25日）義大遊樂世界休園一天。

花蓮

遠雄海洋公園

因受凱米颱風來襲影響，為保障員工與顧客安全，海洋公園今休園一天，造成大家不便，敬請見諒。

▲國立海洋生物博物館各展館正常營運。（圖／翻攝自國立海洋生物博物館粉專）

屏東

國立海洋生物博物館

國立海洋生物博物館各展館正常營運。