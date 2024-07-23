碧潭「巨型鯨魚」躲颱風　觀旅局出動吊車「下午前消氣撤離」

▲碧潭巨型鯨魚充氣裝置將躲避颱風先撤離。（資料照／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

中颱「凱米」持續朝台灣靠近，預計今（23日）11點半發布陸上颱風警報，為了躲避颱風侵襲，碧潭巨型鯨魚裝置於今早8點開始消氣，預計下午前可完成拆遷，待颱風遠離後再重新見客。

▲為了躲避颱風侵襲，碧潭巨型鯨魚裝置於今早8點開始消氣，預計下午前可完成拆遷。（圖／新北市觀旅局提供）



新北市觀旅局表示，今（23日）早8點即出動大型機具、吊車，將14公尺長的鯨魚裝置先行消氣，再進行物件拆除，觀旅局透露，大約需要8-9小時才能完成，快的話預計今下午前可順利移開碧潭水面。

▲鯨魚裝置在颱風遠離後將持續展至8月31日。（資料照／記者彭懷玉攝）

繼人氣IP「角落小夥伴」、Hello Kitty等三麗鷗角色後，今年新北市觀旅局在碧潭水舞秀期間，把巨型鯨魚裝置搬進碧潭河岸，觀旅局透露，鯨魚約14公尺長、10公尺寬、高7公尺，不僅是靜態展示，在鯨魚背部裝有定時噴水裝置，自下午3點起，每逢整點及半點，鯨魚就會噴出高達5公尺的水柱，彷彿鯨魚在呼吸及游動，即日起展至8月31日。另外，8月14日及8月21日煙火將再度點燃新店碧潭夜空。