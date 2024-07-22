北市4旅宿1800元起！「瀚寓夏天」去年底開幕　北投會館有體驗營

▲瀚寓夏天以復古的鐵道元素為主軸設計，旅宿於去年底見客。（圖／瀚寓夏天提供）



記者彭懷玉／綜合報導

首善之都台北，因許多國際飯店品牌進駐，能享受高級設施，住一晚房價自然不低。不過，走進巷弄內，也能發現不少既優質又平價的高CP值旅宿，以下搜羅平均房價1,800至3,000元起的4間旅宿，離捷運站不遠，還能順遊夜市、博物館，或是鑽進大自然中呼吸高濃度芬多精、泡溫泉舒緩身心。

▲瀚寓夏天即日起憑學生證入住標準三人房，享優惠價1,800元起，活動依現場公告為準。（圖／瀚寓夏天提供）



瀚寓夏天

繼信義區瀚寓酒店2020年開幕之後，白石集團去年底再推出全新旅宿品牌「瀚寓夏天 Hanns Summer」，位於溫羅汀（溫州街、羅斯福路、汀州路交錯的區域）一帶，風格以公館汀州在地文化貫穿，由於旅館位置早期是台鐵站長宿舍，因此在設計旅館樓層時加入鐵道元素作為主軸，每一樓層的廊道分別以莒光號、自強號及復興號呈現，客房房號則以車站月台的燈飾做設計；房內空間擷取車廂經典的藍、灰色及座椅的墨綠色，以車窗、座椅及拉環等意象，承載著台北城市與旅人的記憶。

旅客從瀚寓夏天步行6分鐘即可抵達台大校園，步行7分鐘可來到全台第一座「自來水博物館」，外型仿自希臘神殿，融合古希臘、羅馬及巴洛克建築風格，銅板價就能玩上一整天。而步行15分鐘可到山城「寶藏巖國際藝術村」，再到公館商圈品嚐在地美食。

▲▼福泰桔子商務旅館西門漢中店位於西門商圈，一晚房價3,000元左右。（圖／福泰桔子商務旅館提供）



福泰桔子商務旅館西門漢中店

西門町至今仍是旅客來台北必訪景點之一，2007年福泰桔子商旅在西門町的開封街開設了第一家分店，「桔子」象徵平安吉祥，親民且充滿福氣。福泰桔子商務旅館西門漢中店提供乾淨簡約的住宿環境，還推出「古蹟巡禮」專案，帶領客人探索西門町鄰近的歷史建築與文創市集，深入了解台北的在地文化。

旅館地理位置鄰近西門紅樓，這座百年歷史的建築早期為市集和戲院，如今為文創市集和表演藝術的中心。龍山寺也是不可錯過的景點，不僅是宗教信仰的中心，更是台北的重要文化地標，能了解在地傳統文化的深厚底蘊。

▲台北捷運-北投會館（捷之旅）平均房價2,000元起，除了享有優質住宿更能深入了解台北捷運。（圖／台北捷運-北投會館（捷之旅）提供）



台北捷運-北投會館（捷之旅）

你知道台北捷運公司也做旅館嗎？位於靜謐的北投地區，台北捷運-北投會館（捷之旅）位在捷運復興崗站2號出口（北投園區內），會館強調「六星服務」，涵蓋捷運逃生體驗營、演講廳及會議廳、活動中心、健身房、游泳池、桌球、撞球、籃球、羽球、回力球等，還有捷運機廠設施結合會館的套裝體驗行程。

其中，最吸引人的莫過於「捷運逃生體驗營」，旅客能模擬捷運司機和站務員的工作，更不定期舉辦小小職人體驗營。在北投，自然風光和溫泉文化受旅客歡迎，這裡能充分感受遠離都市喧囂的靜謐。

▲▼見潭璞旅是士林區擁有最多房間的飯店，官網訂房價格2,166元起。（圖／見潭璞旅提供）



見潭璞旅

見潭璞旅位於士林夜市附近，整體風格融入台灣元素及藝術繪畫，邀請藝術家 Quinn Chou 繪製趣味動物地圖，旅客能在客房內感受藝術人文情懷，更將台灣傳統窗花的懷舊和時尚完美結合，充滿濃濃巧思。

見潭璞旅共有240間房，是士林區擁有最多房間的旅館，步行3分鐘即可抵達士林夜市，或是走訪故宮博物院，看見中華文化的精髓，感受歷史的脈動，抑或到台北市立美術館浸潤藝文的洗禮；喜歡自然的旅客，就近遊覽陽明山、北投，健行、泡溫泉，體驗台北無窮魅力。