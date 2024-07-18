搭挪威郵輪奮進號玩日本「第3人免費」　0元卡位登迪士尼探險號

▲NCL 挪威郵輪奮進號。（圖／NCL挪威郵輪奮進號提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣遊輪市場持續回溫，旅遊電商KKday持續推出多個遊輪行程。如「NCL 挪威郵輪奮進號」，推出7月31日或8月14日出發「日本沖繩、宮古島5天4夜」，第3人免費，內艙艙房每人售價1萬9160元起；中秋假期期間「日本沖繩石垣島4天3夜」指定日6折優惠，同時即日起開放搶先0元登記2025年迪士尼遊輪行程。

▲這個暑假也可以搭歌詩達郵輪莎倫娜號前進沖繩與石垣島。（圖／歌詩達提供）

根據台灣港務公司統計，2024年1至5月台灣的郵輪旅客量已達30萬人次，較去年同期成長166%。KKday進一步觀察台灣旅客搭乘遊輪喜好，目前以日本沖繩航線最受歡迎，其中與12歲以下孩童或長輩出遊的旅客佔比超過5成，是家庭旅遊首選，也有約3成的旅客為25到35歲，顯見遊輪逐漸受到年輕族群青睞。

而旅客於購買郵輪商品後，會再購買的海外旅遊商品種類前5名為景點門票、包車一日遊、網路SIM卡、交通接駁、餐食體驗，以利妥善規劃下船後的行程。

▲MSC地中海郵輪榮耀號是史上來台最大旗艦郵輪。（圖／地中海郵輪榮耀號MSC提供）

KKday持續推出多樣遊輪商品，除挪威郵輪奮進號外，還有「歌詩達郵輪莎倫娜號」所推出「日本沖繩＆石垣島4天3夜」，於8月份出發，內艙兩人一室，每人1萬9900元起；針對想及早規劃年底旅遊的旅客，同步推出「MSC地中海郵輪榮耀號」早鳥優惠，11月出發「沖繩石垣島4天3夜」航程，每房最高折價6000元，主打陽台艙4人房，每人售價1萬7400元起，3人房每人2萬567元起、雙人房每人2萬6900元起。

同時，迪士尼粉絲不可錯過的，就是2025年迪士尼郵輪旗下首艘亞洲航線「迪士尼探險號」即將以新加坡為母港，開啟亞洲行程，旅客現在可以透過KKday用0元登記先卡位，再加贈當地包車接送服務，活動至7月31日為止

▲迪士尼郵輪旗下的「迪士尼探險號」將於明年以新加坡為母港啟航。（圖／新加坡旅遊局提供）

為了讓旅客能登上移動版海上迪士尼樂園，與米奇米妮等經典角色出航，可樂旅遊也宣布將於今年第4季開放預購，讓旅客能飛到新加坡登船。

▲迪士尼探險號將以米奇與米妮擔任船長。（圖／迪士尼遊輪提供）

迪士尼探險號是該品牌旗下第一艘以亞洲國家為母港的遊輪，總噸位達20.8萬噸，可容納近6700名賓客及約2500名船員。遊輪本身即為一大景點，以米奇與米妮擔任船長，融合迪士尼、皮克斯和漫威宇宙等經典角色，將整艘遊輪打造成全球最大、最豐富的移動式樂園，未來開航後，計畫提供5天4夜、4天3夜的航程選擇。

▲迪士尼探險號預估將成為一座移動式海上迪士尼樂園。（圖／迪士尼遊輪提供）

可樂旅遊看好迪士尼遊輪對台灣旅客的吸引力，宣布將於今年第4季開放旅客預購，並將規劃團體、自由行與船艙訂房等產品，帶旅客飛到新加坡體驗迪士尼遊輪的魅力。

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