序序茶夏季最新「2款水果飲品」來了！連13天爽喝第2杯半價

▲序序茶推出最新2款水果飲品。（圖／序序茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新飲品報到！自台中起家的手搖飲品牌「序序茶」夏季最新「水果系列」來了，選用帶有濃厚煙燻香的台茶18號紅玉紅茶作為茶基底，分別搭配柳橙、檸檬、酪梨奶蓋等水果打造2款限定飲品，7月19日起正式上市，還可享限時13天第2杯半價優惠。

▲2款飲品是選用啡金紅茶作為茶基底搭配清爽水果。

序序茶以近期熱賣的「啡金紅茶」作為茶底，是台茶18號紅玉紅茶經過精緻重烘培，製成帶有濃郁煙燻風味口感茶，再特調製2款全新水果系列飲品。首推「橙香西西里」啡金紅茶結合新鮮柳橙、檸檬，打造酸甜清爽滋味，另一杯「酪梨瑪奇朵」則搭配濃郁現打新鮮酪梨奶蓋，一次就能喝到茶香、奶香、果香，2款飲品售價皆為69元，7月19日正式開賣。

為歡慶新品上市，7月19日至7月31日限時13天「橙香西西里」、「酪梨瑪奇朵」可享「同品項第2杯半價」優惠，每日、每人限購2組共4杯。

▲初韻推出全新「多肉優格奶昔」系列。（圖／TrueWin初韻提供，下同）

另外，TrueWin初韻近日也推出全新「多肉優格奶昔」系列，一共有6口味選擇，首推「多肉酪梨優格」選用含有豐富的omega3、維生素E的加倍酪梨鮮果搭配優酪乳，售價95元；「多肉草莓優格」是酸甜草莓與蔓越莓無糖優酪乳的組合，營養滿分，售價95元；「多肉芒果優格」則是使用當季新鮮芒果結合優酪乳，售價95元。

▲二顆焦糖布丁優格放進2顆焦糖雞蛋布丁。

水果系列還有「多肉香蕉優格（售價90元）」、「多肉覆盆莓優格（售價85元）」，更推出大小朋友都愛的「二顆焦糖布丁優格」，加入2顆濃厚焦糖雞蛋布丁搭配無糖優酪乳，香氣十足，每杯售價85元，即日起於全門市開賣。

為歡慶新品上市，7月19日起至7月21日限時3天每日中午12時至晚上8時可享「指定飲品買1送1」，7月19日優惠品項為「多肉酪梨優格」、7月20日是「多肉芒果優格」、7月21日是「二顆焦糖布丁優格」，每人限購1組。