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吃遍全台米其林餐廳　台灣美食展預售票7／18開賣

▲▼台灣美食展,台北美福大飯店彩匯自助餐廳。（圖／翻攝自Facebook／台灣美食展）

▲台灣美食展8月2日登場，台北美福大飯店也有參加。（圖／翻攝自Facebook／台灣美食展）

文／中央社

一年一度的台灣美食展將在8月2日登場，匯集全台各地米其林美食餐廳等，台灣觀光協會指出，預售票將從7月18日開賣。

台灣觀光協會今天發布新聞稿表示，台灣美食展，8月2日至5日在台北世貿一館登場，主辦單位台灣觀光協會表示，門票即將於明天開賣，集結全台各地米其林必比登推薦餐廳、在地美食、物產、新鮮食材和金牌廚師，規劃「金牌特物」、「探索台味」、「異國美食」和「藝鳴驚人」4大展區共600格攤位規模。

台灣觀光協會表示，台灣美食展匯集從產地到餐桌的精華，可以買到產地直送的新鮮蔬果、食材、直奔產地的農業遊程，品嘗台灣各地必比登推薦美食、五星飯店餐廳米其林饗宴。

台灣觀光協會說，今年邀請到更多米其林必比登推薦餐廳，包括台中滬舍餘味、羅家古早味、膳馨民間創作料理，台南鮮蒸蝦仁肉圓、東香台菜海味料理、田媽媽長盈海味屋等餐廳，民眾可一站嘗遍各地美味。

參展飯店包括台北美福大飯店、海霸王國際企業集團、晶華國際酒店、圓山大飯店、大倉久和飯店、天成飯店集團、大地酒店、綠舞觀光飯店，餐券住宿券最低下殺27折。

台灣觀光協會表示，邀請全台各地名廚，舉辦一系列廚藝活動，也持續推出米其林「主廚的烹飪哲學」活動，邀請米其林2023新入選「TU PANG 地坊餐廳」主廚張皓福、連續2屆入選米其林必比登推薦「Monsoon季風」主廚廖永勛，及續3屆榮獲米其林綠星「陽明春天」主廚薛永鴻，帶來3道從ESG角度出發的米其林菜色。

台灣美食展去年現場共辦理了60場廚藝秀、近百場美食講座及200名廚師與職人參與，吸引近10萬人次入場。

關鍵字： 美食展 台灣觀光協會 米其林餐廳 台北世貿一館 美食 美食雲

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