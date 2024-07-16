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全新「粉紅水樂園」來了！3大水上設施超夢幻　最便宜499元暢玩

▲▼小人國主題樂園今年打造全新「BOBO Republic啵啵共和國」。（圖／小人國主題樂園提供）

▲小人國主題樂園今年打造全新「BOBO Republic啵啵共和國」，共有3大粉紅色水上設施。（圖／小人國主題樂園提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣熱快出發玩水！就有樂園再推出全新「粉色水上樂園」，共有3大粉紅色水上設施，能讓民眾一邊玩水一邊享受夢幻氛圍感，且業者自即日起也推出指定色優惠，只要穿粉紅色上衣來玩，門票最便宜只要499元，一票暢玩水陸設施。

小人國主題樂園今年打造全新「BOBO Republic啵啵共和國」，以粉紅色為主題推出3大氣墊滑梯親水區，首先是超Q「飛天小馬」，帶領民眾飛越彩虹雲朵，享受翱翔天際的自由感；超Chill、整棟都是粉色的「海灘小屋」，每個角落都能拍出網美照；還有自帶甜香美味的「魔法蛋糕」，一嚐甜甜的新玩法。

不僅如此，暑假期間每天下午2時30分更有「酷夏水派對」，一起在充滿粉紅色泡泡的夢幻氛圍中盡情打水仗。

▲▼小人國主題樂園今年打造全新「BOBO Republic啵啵共和國」。（圖／小人國主題樂園提供）

▲民眾能一邊泡在沁涼之中一邊沉浸在粉色夢幻氛圍裡。

小人國主題樂園也推出專屬指定色優惠，即日起至7月31日止，只要穿著粉紅色上衣（粉紅色比例需達80%以上），6歲以上即可享優惠票價559元（原價1050元）、3歲以上～未滿6歲（需出示本人健保卡）可享優惠票價499元，一票暢玩水陸設施。

▲▼小人國主題樂園今年打造全新「BOBO Republic啵啵共和國」。（圖／小人國主題樂園提供）

▲小人國主題樂園至7月31日前推出指定色優惠，只要穿粉色上衣來玩，最便宜可享優惠票價499元。

劍湖山世界「幸福摩天輪」近日則是換上新裝！劍湖山世界經理張華紋表示，「幸福摩天輪」10年一次鋼構粉刷暨纜廂更新工程，經過120天淬鍊，斥資逾千萬，纜廂顏色特別選用代表幸福的粉紅色，採用ESG供應商之美國PPG漆料，以降低環境污染，並同時強化摩天輪鋼構安全係數，即日起可愛登場。

▲▼劍湖山世界換粉紅新裝。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界「幸福摩天輪」換上全新粉紅裝，即日起正式亮相。（圖／劍湖山世界提供）

為慶祝「幸福摩天輪」換上全新粉紅裝，劍湖山世界特別推出「粉裝」優惠活動，即日起至7月21日止，活動期間只要穿粉色上衣或連身裙，且粉色面積達95%以上，即可享水陸暢玩5折優惠，只要499元玩到爽（原價999元）。

關鍵字： 小人國主題樂園 服裝優惠 水樂園 暑假必去 暑假旅遊 玩水 門票優惠 樂園優惠

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