台灣松屋「永和首店」籌備中　最快9月開幕

▲台灣松屋首度插旗新北永和 。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼板橋江子翠店後，日本知名平價牛丼品牌「松屋」再展新店，首度插旗新北市永和區，餐廳地點落腳在中正路上，臨近4號公園，預計最快9月開幕。

2018年登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。目前已有9家門市，分別是台北西門町店、台北芝山店、行天宮店、新莊中平店、民權西路店、西門武昌店、內湖港墘店、台北信陽店、士林中正店，即將於8月開幕的板橋江子翠店則是第10家。

▲松屋目前在台已有9家門市。（圖／記者黃士原攝）

根據人力銀行的徵才訊息，除了板橋店，松屋還在籌備永和中正店，預計最快9月開幕，這也是繼新莊中平店、板橋江子翠店後，品牌在新北市開出的第3家門市。該店位於中正路上，臨近4號公園，而且離すき家（SUKIYA）永和中正店僅100多公尺，附近的居民可以輪流享用兩家的牛丼。

▲連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」高雄第一間分店落腳九如一路。（圖／記者黃士原攝）

另外，港都人終於等到「すき家（SUKIYA）」了！臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」發文表示，高雄第一間「すき家」落腳九如一路，是科工館旁原本牛乳大王的舊址，目前已圍起施工牆。粉專同時也PO出貼在牆上的室內裝修核准公文，申請公司就是擁有「すき家」品牌的「台灣善商」。

網友得知消息後紛紛表示「超開心」、「終於來了」、「等了10年」、「超棒！離我超近的」、「超愛，下一個敲碗松屋」、「終於等到你」、「終於啊..等好久了」、「我的愛店終於來了」。