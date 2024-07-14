新北第7家！壽司郎「板橋首店」籌備中　高雄也要開出第6家

▲壽司郎將首度插旗板橋開設「府中店」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

持續展店的壽司郎，繼7月初開設「台中新時代店」之後，接著將首度插旗板橋開設「府中店」，在高雄則是籌備第6間門市「美術館店」。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台43家分店，最新開幕的是「台中新時代店」，餐廳地點位於火車站商圈的大魯閣新時代購物中心。而接下來將首度插旗板橋開設「府中店」，這也是新北市第7家門市。此外，壽司郎也在籌備高雄第6間門市「美術館店」，目前都在人力銀行招募員工。

▲壽司郎×原神第二波聯名活動接近尾聲，只到7/16。（圖／壽司郎提供）

壽司郎×原神第二波聯名活動接近尾聲（只到7/16），只要在壽司郎全台門市消費滿500元，即可以180元加價換購1個聯名款鑰匙圈，總計6款，包含珊瑚宮心海、五郎、神里綾人、神里綾華、托馬、八重神子，粉絲要把握最後機會。

▲藏壽司「沙鹿中山路店」消費滿1200元還能將限量絕美和風玻璃杯直接帶回家。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司「沙鹿中山路店」7月9日開始試營運，7月16日正式開幕，是台中海線最大的土藏造型店，擁有233席座位。新門市也推出多款優惠，7月22日前參加社群活動用餐即享9折優惠，消費滿1200元還能將限量絕美和風玻璃杯直接帶回家，共有達摩款、富士山款、招財貓款與Logo款，每款限量160個。