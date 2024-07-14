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台南將軍吼音樂節7／20登場！13組歌手開唱　還有最新煙火燈光秀

▲▼台南將軍吼夏日音樂節。（圖／台南市政府提供）

▲台南將軍吼夏日音樂節今年煙火將結合燈光秀演出。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

每年盛夏最大盛會「2024台南夏日音樂節—將軍吼」，今年將於7月20、21日連續兩天在將軍漁港登場，除了有多位知名樂團與歌手演出外，今年煙火秀將結合燈光秀展演，打造更進化的視覺盛宴，旅客可不能錯過這限定2天的盛事。

▲▼台南將軍吼夏日音樂節。（圖／台南市政府提供）

▲今年台南將軍吼夏日音樂節邀請13組歌手與樂團熱力開唱。

台南將軍吼夏日音樂節今年活動邁入第13年，邀請了13組知名樂團、歌手及團體於開唱，首日以嘻哈「台饒有港覺」為主題，由日光之橙、洪暐哲、尚融、潤少、AcQUA源少年、雙壓軸婁峻碩及玖壹壹打頭陣。第二天則以樂團「將軍BAND³」為主題，結合將軍漁港絕美夕陽景緻與海港風情，由晨悠、柏霖、就以斯、怕胖團，雙壓軸芒果醬及楊乃文接棒演出。

▲▼台南將軍吼夏日音樂節。（圖／台南市政府提供）

▲今年煙火秀結合燈光秀展演，還有特製煙火彈。

此外，今年的將軍吼煙火秀將連續施放2天，並首次結合燈光秀展演，利用將軍漁港南、北外堤之長度各500公尺，總計1000公尺面寬，以低空特效盆花煙火及中高空特別訂製的煙火彈，形成層次分明的視覺效果。透過3至12吋的煙火彈呈現，煙火秀不僅更加精彩，還將與絢麗的燈光秀相互輝映，為觀眾帶來全新的視覺享受。

關鍵字： 台南將軍吼音樂節 台南旅遊

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