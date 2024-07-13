幅度最高33％！順億鮪魚專賣店7月再降價　干貝壽司現省40元

▲順億鮪魚專賣店7月再降價，降幅最高33％。（圖／順億鮪魚專賣店提供）

記者黃士原／台北報導

6月才降價的連鎖餐飲品牌「順億鮪魚專賣店」，7月再推出第二波降價活動，近20款菜單同步降價，最大降幅33％，其中黑鮪大腹壽司由165元降到160元，醬漬赤身壽司由45元降至40元，干貝壽司更是從120元降至80元，直接省下40元。

從高雄前鎮漁港起家的「順億鮪魚專賣店」，為隆順漁業集團旗下品牌，目前全台擁有19家直營門市，遍布於北中南，目標明年農曆年前擴展到30家直營店。由於魚貨來自自家船隊，確保了新鮮與品質，而自營的加工廠、超低溫冷凍廠和超低溫物流系統，以一條龍的服務，把關「從海洋到餐桌」的每個環節。

▲黑鮪大腹壽司與黑鮪炙燒大腹壽司由165元降到160元。（圖／順億鮪魚專賣店提供）

▲順億鮪魚專賣店7月有近20項商品降價。（圖／順億鮪魚專賣店提供）

繼6月之後，順億鮪魚專賣店7月再推出第二波降價活動，近20款菜單同步降價，黑鮪大腹壽司與黑鮪炙燒大腹壽司由165元降到160元（降幅3%），醬漬赤身壽司由45元降至40元（降幅11%），干貝壽司更是從120元降至80元（降幅33%），直接省下40元，鮭魚壽司由65元降至60元（降幅8%），甜蝦壽司從60元降至40元（降幅33%）。

6月新上市的全鮪特盛，這次從480元降到450元（降幅6%），超人氣的拼盤「鮪盛合冬」直接調降150元，價格從1200元變成1050元（降幅13%）。

▲順億鮪魚專賣店「新北版中店」在外送平台推買一送一活動。（圖／順億鮪魚專賣店提供）

▲順億鮪魚專賣店降價表。（圖／業者提供／黃士原製表）

此外，順億鮪魚專賣店新北板中店今年5月開幕，是北部開設的首家「輕店型」，全新的菜單內容只在板中店販售，而為了擴大服務區域，特別與外送平台Uber Eats合作，即日起至7月31日，鮪盛合竹壽司、綜合熟壽司皆有「買一送一」活動，單筆訂單滿300且點餐含鮪魚味噌湯的話，鮪魚味噌湯直接免費送，其他餐點也有外送優惠價，所有優惠活動可疊加。

▲藏壽司「沙鹿中山路店」7／9試營運。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司「沙鹿中山路店」7月9日開始試營運，7月16日正式開幕，是台中海線最大的土藏造型店，擁有233席座位。新門市也推出多款優惠，7月22日前參加社群活動用餐即享9折優惠，消費滿1200元還能將限量絕美和風玻璃杯直接帶回家，共有達摩款、富士山款、招財貓款與Logo款，每款限量160個。

▲藏壽司「炙烤蒜香醃漬生鮭魚」。（圖／藏壽司提供）

全台藏壽司7月9日起推出清爽度滿滿的「盛夏美味」主題活動，全新品項「炙烤蒜香醃漬生鮭魚」把生鮭魚與特調大蒜融合，再以炙烤大增香氣；另一款新品「壽喜牛山藥泥軍艦」以日本壽喜燒風味牛肉搭配山藥泥。除此之外，「大葉明太子小貝柱」再度回歸，滿滿醬油漬小貝柱加上鮮味十足明太子，再融入紫蘇葉的清香，為夏季增加清新氛圍。