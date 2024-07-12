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台灣旅客赴泰國免簽延長！泰總理府宣布：7／15起可停留60天

▲▼曼谷Mahanakhon SkyWalk天空步道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲泰國宣布免簽證入境天數延長。圖為曼谷Mahanakhon SkyWalk天空步道。（資料照／記者蔡玟君攝）

文／中央社

台灣旅客從5月11日起到11月11日赴泰國免簽證，可停留30天。泰國內政部長今天正式簽署公文，來自93個國家和領域的旅客，7月15日起入境泰國免簽可以停留60天，包括台灣。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）上任後首要任務是刺激經濟成長，賽塔曾表示，泰國去年經濟成長緩慢，政府必須加快解決問題，從各方面加速旅遊業的成長，而開放更多免簽國家是考慮選項之一。

泰國內閣會議去年底決議，從去年11月10日到今年5月10日為期半年，給予台灣旅客赴泰免簽證待遇，一次最多可停留30天；泰國政府今年又延長台灣旅客赴泰免簽證待遇，從5月11日起到11月11日，旅客一次可停留30天。

為持續刺激觀光及吸引更多人造訪泰國，泰國內閣會議5月底通過多項新的簽證措施，指出6月起適用免簽入境泰國的國家和領域從原先的57國再增加36國到93國，這些國家的旅客最長可停留60天。

根據泰國總理府網站公告，新增的36個國家和領域包括台灣。

但泰國政府宣稱的6月上路並沒有實現，內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul ）今天才正式簽署公文，從7月15日開始，適用免簽入境泰國的93國旅客，最長可停留60天。

關鍵字： 免簽 泰國 台灣 旅遊 簽證

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