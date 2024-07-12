「茶湯會X新竹都城隍廟」跨界聯名了！暗黑系飲品、輕食一次看

▲「茶湯會X與新竹都城隍廟」跨界聯名登場。（圖／茶湯會提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接19周年慶，台灣手搖飲品牌「茶湯會」跨界找來「新竹都城隍廟」聯名，推出「Black Project玩黑計畫」，不僅有全新暗黑系飲品等喝，還打造2款聯名紙杯，就連雞蛋糕、貝果等輕食也全部黑化再推出，7月15日起正式上市。

▲2款聯名飲品結合黑色外表吸睛度十足。

「茶湯會X新竹都城隍廟」最新「耀黑系列」聯名登場，特意在飲品、輕食當中加入「竹炭粉」打造吸睛造型。其中，飲品部分首推「耀黑芝麻凍豆漿」，是以翡翠綠茶混搭香醇濃郁豆漿，再加入Q軟芝麻奶凍，香氣十足，另一杯「耀黑檸檬朵朵」則是養樂多綠茶與新鮮檸檬汁的組合，夏天喝消暑到不行。

▲雞蛋糕也推出黑色造型。

輕食部分有「耀黑系列雞蛋糕」，在餅皮中加入竹炭粉製成黑色外衣，除了原味外，更推出花生、芝麻2款新口味，花生口味是嚴選花生醬調製而成，口感絲滑又濃郁，芝麻口味則在芝麻粉中加入香濃卡士達，大口咬下超滿足。

而茶湯會龍富店則限店推出「耀黑系列貝果」，有玫瑰乳酪、雞胸肉蜂蜜芥末、花生乳酪3口味選擇，搭配黑色貝果體，欠吃又欠拍。

▲加碼還有2款聯名紙杯、杯袋等收集。

此外，加碼還設計2款聯名紙杯，是以黑白線條感結合文字變化製成，其中有1款更特別印上城隍爺插畫，以上飲品、輕食、紙杯於7月15日正式上市。

最後的聯名周邊「嘿嘿！來杯袋」則特意使用防水耐磨的尼龍布材質，實用環保又好看，預計8月1日開賣，每個售價228元，消費滿額則可用加購價138元入手。

▲Mr.Wish巨峰葡萄系列新上市。（圖／Mr.Wish提供）

另外，Mr.Wish近日則推出最新「巨峰葡萄系列」，一口氣就有2款限定飲品等喝，其中，「葡萄果粒啵啵」是選用現搗巨峰葡萄結合茉莉綠茶，再放進愛玉、啵啵晶球等料，咀嚼口感滿分，每杯售價65元、隨身瓶120元。

另一杯「葡萄優格冰沙」則內含多達10顆的新鮮現剝葡萄，搭配茉莉綠茶、蜜熬葡萄果醬以及特調葡萄優格冰沙，不僅吸得到滿滿果肉，冰沙滋味更消暑，每杯售價95元，即日起於全門市開賣。