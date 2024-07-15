趁年輕去旅行　夜飛馬尼拉菲玩不可

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock、華航

菲律賓首都馬尼拉，融合中西文化特色，擁有豐富的景點、美食和娛樂活動，加上換匯划算，很適合想出國、錢不多的年輕朋友。若選搭華航夜航班，下班即刻出發免請假，一早抵達就開玩，還能多省一晚住宿費，把更多錢及時間花在當地的美景美食，玩得輕鬆又超值。

▲馬尼拉黃金地段–馬卡迪區。（圖／shutterstock）

馬尼拉是體驗時尚潮流的好去處，在這座美麗的城市，巨型購物中心林立，以馬卡迪區的Greenbelt為例，匯聚名牌精品、時尚餐廳，四周為公園綠地環繞，想追逐潮流訊息，此區非逛不可。轉往Greenhills購物中心，可在此選購圓潤有光澤的南洋珍珠。還有亞洲規模最大的Mall of Asia，除了吃東西、買東西外，更有iMAX影院、溜冰場、保齡球館…等娛樂設施。

▲濱海大道是看夕陽的好去處。（圖／shutterstock）

馬尼拉灣以壯觀的日落聞名，傍晚時分，沿著濱海大道散步，欣賞夕陽西下的美景，是一種絕佳的體驗；此區還有許多餐廳和酒吧，可以一邊享受美食，一邊欣賞海景。

▲菲律賓最古老的聖奧古斯汀教堂，獲列入世界遺產名錄。（圖／shutterstock）

轉往西班牙古王城，此區是當年麥哲倫率西班牙探險隊所興建，古城中有軍事堡壘、巴洛克式教堂、西班牙民家及馬車；其中，尤以聖地牙哥古堡、聖奧古斯汀教堂、馬尼拉大教堂最負盛名。

▲黎剎公園是為紀念民族英雄所建。（圖／shutterstock）

臨近馬尼拉灣和西班牙古王城的黎剎公園，是為了紀念民族英雄黎剎所建。黎剎當年協助菲律賓脫離西班牙的殖民統治，公園也因而以他為名，並設立紀念雕像，是菲律賓民主自由的象徵之地，現已成為馬尼拉最大的都會公園。

▲菲律賓最經典甜品「哈囉哈囉Halo-Halo」。（圖／shutterstock）

哈囉哈囉Halo-Halo這道甜品，原文有「混合在一起」之意，以刨冰為基底，加上各式配料，最上面再放顆以紫芋製成的冰淇淋，淋上煉乳或是蜂蜜，有點類似台灣的剉冰，一入口就能感受滿滿的熱帶氣息。

▲華航馬尼拉夜航班，除了省住宿、省時間外，更能感受嶄新的飛行體驗。（圖／華航）

華航以優質的飛航服務著稱，機上座椅設計舒適，各艙等均配有先進的娛樂系統和Wi-Fi服務。餐飲方面，華航與知名廚師合作，選用新鮮優質的食材，提供台灣和國際美食，以及多樣化的飲品選擇。備品方面，華航也與MOSCHINO合作推出新款旅行包，內含護膚品和潔齒套組，增加旅客的便利性。

更多優惠訊息請洽華航官網