ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「Lady M x 興波咖啡」聯名了！大人系「咖啡千層蛋糕」限量搶吃

▲▼Lady M攜手興波咖啡推出精品級咖啡千層蛋糕。（圖／記者蕭筠攝）

▲Lady M攜手興波咖啡推出限量聯名咖啡千層蛋糕。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣紐約甜點品牌「Lady M」驚喜攜手世界冠軍咖啡「興波咖啡（Simple Kaffa）」推出大人系「咖啡千層蛋糕」，把咖啡豆製成滑順內餡層層堆疊在滑順餅皮當中，還放了咖啡凍、巧克力脆片增添口感，每一口都能吃到濃濃咖啡香，即日起限時15天於官網開放預購，每日數量有限、售完為止。

▲▼Lady M攜手興波咖啡推出精品級咖啡千層蛋糕。（圖／記者蕭筠攝）

▲內餡還吃得到咖啡凍。

「Lady M x 興波咖啡」聯手推出精品級「咖啡千層蛋糕」，使用阿寶綜合咖啡豆製成，精選2款不同豆子經過深度烘焙，讓整體咖啡濃厚度更加豐富，且帶有核果、黑巧克力與焦糖等風味，手煎餅皮層層堆疊結合濃郁咖啡餡，再放進自製咖啡凍、可可巴芮巧克力脆片增添口感，最頂層則撒上咖啡粉、咖啡豆點綴，每一口都能吃到苦甜香氣。

「咖啡千層蛋糕」僅有6吋大小，售價1800元，即日起至7月25日於官網開放預購，每日數量有限、售完為止；取貨時間為8月3日、8月4日、8月8日共3日，取貨門市有台北旗艦店、遠百信義店、台北晶華店、遠百竹北店、台中LaLaport店及台中誠品480店。

▲▼亞尼克推「薄荷巧克力脆片生乳捲。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克推出期間限定「薄荷巧克力脆片生乳捲」。（圖／亞尼克提供）

另，甜點品牌「亞尼克」近日也推出全新期間限定「薄荷巧克力脆片生乳捲」，選用特黑泡芙蛋糕撒上滿滿巧克力豆，再捲進義大利薄荷奶霜、經典北海道奶霜雙餡，並加入黑巧克力脆片增添香氣，大口咬下吃得到薄荷清新滋味，還帶有綿密奶香口感，即日起正式開賣，每條售價495元、獨享捲450元，期間限定、售完為止。

【你可能也想看】

►戴資穎「最愛餐點」大公開！麥當勞推「球后餐」挺小戴　只賣42天
►超可愛「貓貓蟲咖波手搖杯」來了！加碼收3款限定周邊小物
►韓國超夯「黑蒜炸雞」台灣也有了！學生憑證爽吃「買1送2」

關鍵字： 美食情報 美食雲 Lady M 興波咖啡 亞尼克

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

周一至周三午餐Buffet 4人同行1人免費

周一至周三午餐Buffet 4人同行1人免費

桃園電競旅館憑機票「32折」住宿優惠

桃園電競旅館憑機票「32折」住宿優惠

夏天不一Young　《部落狂歡-島嶼樂浪》從早HIGH到晚

夏天不一Young　《部落狂歡-島嶼樂浪》從早HIGH到晚

JR東日本飯店滿3年！住房送9張優惠券

JR東日本飯店滿3年！住房送9張優惠券

花蓮紅面鴨FUN暑假週六登場　首2日節目曝光

花蓮紅面鴨FUN暑假週六登場　首2日節目曝光

全新《台北事》月刊亮相　臺北最新市政、活動資訊不漏接

全新《台北事》月刊亮相　臺北最新市政、活動資訊不漏接

票根別丟！住誠品行旅「看展折房價」

票根別丟！住誠品行旅「看展折房價」

Lady M新聯名咖啡千層蛋糕限量搶吃

Lady M新聯名咖啡千層蛋糕限量搶吃

收集澎湖6處最美角落！沙灘上躺酒桶屋

收集澎湖6處最美角落！沙灘上躺酒桶屋

頂呱呱「1斤雞」限時4天快閃回歸

頂呱呱「1斤雞」限時4天快閃回歸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北橫納涼去！「2戲水勝地」加碼旅宿

7-11「史努比19款限量福袋」今開賣！

頭城人牛肉麵都吃這間！一周只賣3天

一沐日開賣鐵盒便當！

每人每晚504元住飯店！暑假也適用

每周只賣兩天「火燒甜甜圈」三重限定

騎「最涼隧道」到海景第一排咖啡廳！

北投星級飯店12歲↓免費住！贈3早餐

汐止「星光橋」換紅藍新鋪面！

老爺酒店線上旅展住宿券2688起

熱門行程

最新新聞更多

周一至周三午餐Buffet 4人同行1人免費

桃園電競旅館憑機票「32折」住宿優惠

夏天不一Young　《部落狂歡-島嶼樂浪》從早HIGH到晚

JR東日本飯店滿3年！住房送9張優惠券

花蓮紅面鴨FUN暑假週六登場　首2日節目曝光

全新《台北事》月刊亮相　臺北最新市政、活動資訊不漏接

票根別丟！住誠品行旅「看展折房價」

Lady M新聯名咖啡千層蛋糕限量搶吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366