「Lady M x 興波咖啡」聯名了！大人系「咖啡千層蛋糕」限量搶吃

▲Lady M攜手興波咖啡推出限量聯名咖啡千層蛋糕。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣紐約甜點品牌「Lady M」驚喜攜手世界冠軍咖啡「興波咖啡（Simple Kaffa）」推出大人系「咖啡千層蛋糕」，把咖啡豆製成滑順內餡層層堆疊在滑順餅皮當中，還放了咖啡凍、巧克力脆片增添口感，每一口都能吃到濃濃咖啡香，即日起限時15天於官網開放預購，每日數量有限、售完為止。

▲內餡還吃得到咖啡凍。

「Lady M x 興波咖啡」聯手推出精品級「咖啡千層蛋糕」，使用阿寶綜合咖啡豆製成，精選2款不同豆子經過深度烘焙，讓整體咖啡濃厚度更加豐富，且帶有核果、黑巧克力與焦糖等風味，手煎餅皮層層堆疊結合濃郁咖啡餡，再放進自製咖啡凍、可可巴芮巧克力脆片增添口感，最頂層則撒上咖啡粉、咖啡豆點綴，每一口都能吃到苦甜香氣。

「咖啡千層蛋糕」僅有6吋大小，售價1800元，即日起至7月25日於官網開放預購，每日數量有限、售完為止；取貨時間為8月3日、8月4日、8月8日共3日，取貨門市有台北旗艦店、遠百信義店、台北晶華店、遠百竹北店、台中LaLaport店及台中誠品480店。

▲亞尼克推出期間限定「薄荷巧克力脆片生乳捲」。（圖／亞尼克提供）

另，甜點品牌「亞尼克」近日也推出全新期間限定「薄荷巧克力脆片生乳捲」，選用特黑泡芙蛋糕撒上滿滿巧克力豆，再捲進義大利薄荷奶霜、經典北海道奶霜雙餡，並加入黑巧克力脆片增添香氣，大口咬下吃得到薄荷清新滋味，還帶有綿密奶香口感，即日起正式開賣，每條售價495元、獨享捲450元，期間限定、售完為止。