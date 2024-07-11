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Mr.Wish「2款巨峰葡萄飲品」開喝！加了滿滿咀嚼料、新鮮果肉

▲▼Mr.Wish巨峰葡萄系列新上市。（圖／Mr.Wish提供）

▲Mr.Wish「巨峰葡萄系列」新上市。（圖／Mr.Wish提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣鮮果手搖飲品牌「Mr.Wish」夏季限定「巨峰葡萄系列」來了，不僅有咀嚼系「葡萄果粒啵啵」，吸得到愛玉、啵啵晶球跟現搗葡萄等料，口感十足，還有超消暑「葡萄優格冰沙」，是葡萄果醬搭配葡萄優格冰沙、茉莉綠茶的組合，打造清新滋味，即日起於全門市上市。

▲▼Mr.Wish巨峰葡萄系列新上市。（圖／Mr.Wish提供）

▲「葡萄果粒啵啵」放進多種配料，打造滿滿咀嚼口感。

▲▼Mr.Wish巨峰葡萄系列新上市。（圖／Mr.Wish提供）

▲「葡萄優格冰沙」則吃得到巨峰葡萄果肉搭配葡萄優格冰沙。

Mr.Wish最新「巨峰葡萄系列」開喝，一口氣推出2款限定飲品，其中，「葡萄果粒啵啵」是選用現搗巨峰葡萄結合茉莉綠茶，再放進愛玉、啵啵晶球等料，咀嚼口感滿分，每杯售價65元、隨身瓶120元。

另一杯「葡萄優格冰沙」則內含多達10顆的新鮮現剝葡萄，搭配茉莉綠茶、蜜熬葡萄果醬以及特調葡萄優格冰沙，不僅吸得到滿滿果肉，冰沙滋味更消暑，每杯售價95元，即日起於全門市開賣。

▲▼大苑子巨峰葡萄系列飲品上市 。（圖／大苑子提供）

▲大苑子推出3款巨峰葡萄飲品 。（圖／大苑子提供）

另，大苑子近日也推出「巨峰葡萄系列」，特意選用盛產彰化巨峰葡萄作為主角打造3款限定飲品，首推「巨峰葡萄雪沙」，把巨峰葡萄加入茉香綠茶打成綿密雪沙後，再放進Q彈蘆薈果肉增添咀嚼口感，每一口都能喝到酸甜果香、回甘茶香，沁涼滋味超消暑，每杯售價90元。

再來的「巨峰葡萄冰茶」，是巨峰葡萄搭配古城錫蘭紅茶的清爽組合，每杯售價70元；最後是「葡萄玫瑰」，選用巨峰葡萄結合屏東有機玫瑰花泥，一杯同時滿足果香、花香，濃郁又好喝，每杯售價90元，以上3款飲品即日起於全門市開賣。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Mr.Wish 大苑子

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