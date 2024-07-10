汐止地標「星光橋」換新裝！紅藍鋪面超亮眼　景觀燈具也更新

▲星光橋鋪上全新的藍紅鋪面，已全線開放通行。（圖／新北高灘處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

新北市汐止區的人行景觀橋有新面貌了！竣工迄今已近10年的星光橋，橋面已有多處裂縫破損影響通行安全，新北市高灘處以3個月進行整修，工程包含鋪面改善、景觀燈具及用電設備更新等，完工後於6月15日開放全線通行。

▲竣工近十年的橋面已有多處裂縫破損，影響通行安全。



星光橋是連接基隆河兩岸的人行景觀橋，位於汐止長安橋及江北大橋之間，工程除了鋪面改善之外，高灘處指出，整修期間橋梁同步進行景觀燈具及用電設備更新等，雖於6月中就完工，但由於用電設施於7月初改善完成，故今日才對外公告。

▲星光橋是連接基隆河兩岸的人行景觀橋，位於汐止長安橋及江北大橋之間。



星光橋2014年完工後串接兩岸步道、星際遊戲場及建成公園，是在地民眾散步及運動好去處，整修期間為了不影響民眾通行，高灘處要求廠商施工期間務必採半施工方式，妥善安排民眾可通行動線及範圍，雖然工期增加，但影響範圍最小。

▲星光橋2014年完工後串接兩岸步道、星際遊戲場及建成公園，是在地民眾散步及運動好去處。



星光橋因位於河川區域，環境較為潮溼，為維護民眾通行安全，必須將老舊破損鋪面清除後底層結構補強，最後表面須特殊處理讓新鋪面能確實附著底層結構，施工期間必須顧及民眾通行安全，又要面臨梅雨季多雨的天氣，施工困難度較一般工程複雜，所幸皆一一克服。

▲星光橋鋪上全新的鋪面、橋梁同步進行景觀燈具及用電設備更新等。



汐止「星光橋」又被譽為斜衝天際的「巨型麥克風」，其高達75公尺的長柱造型，頂著一顆七彩霓虹光球，獨特造型讓路過民眾一眼難忘，白色塔柱及橋身點亮LED光雕，輔以大量投影設備，每兩秒會變換出不同色彩，自2014年10月底完工後即成為汐止地標。

汐止星光橋

地點：新北市汐止區鄉長路一段（從五堵火車站下車，沿著指標步行500公尺即可到達）