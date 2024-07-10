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電動嘟嘟車鑽進「北台灣最涼隧道」！秒到海景第一排咖啡廳

▲東北角福隆「舊草嶺自行車隧道」,「九號咖啡石城館」,舊草嶺隧道,福隆旅遊,貢寮旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲從福隆車站出站後，附近有兩家自行車行租得到時下最夯的電動嘟嘟車。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新北報導

避開炎夏炙熱，除了玩水、到高海拔山區森呼吸，還能鑽進「舊草嶺隧道」騎時下最夯的電動嘟嘟車，出了隧道，太平洋海景隨即映入眼簾，突出海面的龜山島向旅人打招呼。想歇腳、喝冰涼飲料，可以到去年甫開幕的海景咖啡廳，2樓座位區享有一望無際的視野，行前切記先預約。

▲東北角福隆「舊草嶺自行車隧道」,「九號咖啡石城館」,舊草嶺隧道,福隆旅遊,貢寮旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲東北角福隆的「舊草嶺自行車隧道」長達2,167公尺。圖從南口展望台拍攝。（圖／記者彭懷玉攝）

既可運動又能避暑的鐵馬道，也是仲夏消暑良方，位於東北角福隆的「舊草嶺自行車隧道」，長達2,167公尺，是北台灣第一條以鐵路隧道改建而成的鐵馬道，全程均在隧道內前行，縱使外頭飆破30度高溫，隧道內瞬間降了10度，能有效避開烈日曝曬，特別適合夏天前來。

▲東北角福隆「舊草嶺自行車隧道」,「九號咖啡石城館」,舊草嶺隧道,福隆旅遊,貢寮旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲多半旅客會從「舊草嶺自行車隧道」北口進入騎乘，鮮黃色電動車在古色古香隧道前格外亮眼。（圖／記者彭懷玉攝）

除了一般單車、協力車，電動嘟嘟車在福隆也租得到，亮眼的鮮黃色搭配隧道的綠意，格外搶眼，一次可搭乘三人，騎乘方式比照機車，沿著「舊草嶺自行車隧道」前進，沿途傳來台灣民謠「丟丟銅仔」音樂，還有早年鐵道指示牌，彷彿搭上時光機，穿越時空回到上一代的台灣。

▲東北角福隆「舊草嶺自行車隧道」,「九號咖啡石城館」,舊草嶺隧道,福隆旅遊,貢寮旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼從新北市貢寮區騎到宜蘭縣頭城石城，是十分特殊的體驗。（圖／記者彭懷玉攝）

▲東北角福隆「舊草嶺自行車隧道」,「九號咖啡石城館」,舊草嶺隧道,福隆旅遊,貢寮旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

「舊草嶺隧道」一大亮點就是能從新北市騎到宜蘭縣，也就是從貢寮跨越到石城，許多人會停下來與標誌合影，隧道內外光影的強烈對比也是取景畫面之一，十分奇妙。

▲東北角福隆「舊草嶺自行車隧道」,「九號咖啡石城館」,舊草嶺隧道,福隆旅遊,貢寮旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲出了隧道後，步行就能抵達2023年甫開幕的「九號咖啡石城館」。（圖／記者彭懷玉攝）

出了隧道口，視野豁然開朗，眼前是無邊際的太平洋，龜山島浮出蔚藍海上，令人心曠神怡。若想找間咖啡廳歇腳、餵飽五臟廟，2023年甫開幕的「九號咖啡石城館」值得推薦，二樓落地玻璃窗視野無遮蔽，能一次收進龜山島、四周山海風光，是近期超人氣海景咖啡廳。

▲東北角福隆「舊草嶺自行車隧道」,「九號咖啡石城館」,舊草嶺隧道,福隆旅遊,貢寮旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「九號咖啡石城館」二樓落地玻璃窗視野無遮蔽，能一次收進龜山島、四周山海風光，是人氣海景咖啡廳；龜山島海景風光。（圖／記者彭懷玉攝）

▲東北角福隆「舊草嶺自行車隧道」,「九號咖啡石城館」,舊草嶺隧道,福隆旅遊,貢寮旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

「九號咖啡石城館」建於峭壁上，由九號餐旅休閒事業負責經營，尤以二樓觀景座位區最受歡迎，不過，二樓採事先預約制，若當天來訪僅開放一樓用餐區，且無預約民眾不得上二樓拍照，以維護店內用餐品質。

▲九號咖啡石城館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼若當天來訪僅開放一樓用餐區；炸物拼盤、海陸雙拼沙拉均為現點現做，飲品則有芒果燕麥奶雪泥、夏日美莓氣泡飲、九號燕麥拿鐵等。（圖／記者彭懷玉攝）

▲東北角福隆「舊草嶺自行車隧道」,「九號咖啡石城館」,舊草嶺隧道,福隆旅遊,貢寮旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

餐飲部份，品嚐得到炸物拼盤、海陸雙拼沙拉等。業者表示，餐點均為現點現做，花枝丸跟白帶魚捲是引進在地大溪漁港商家新鮮食材，雙拼沙拉以當季現做的蔬菜做為基底，搭配宜蘭名產鴨賞與夏日限定大溪葡萄蝦，食材菜單會因季節做調整；飲品則有芒果燕麥奶雪泥、夏日美莓氣泡飲等，是沁涼消暑的好選擇。

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