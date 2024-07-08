台南雙層巴士最新玩法！白天看白河蓮花季　晚上變移動夜店跑14酒吧

▲台南暑假限定微醺巴士。（圖／台南晶英酒店提供）

記者蔡玟君／綜合報導

今年暑假，台南雙層巴士又多了2種玩法，白天搭著巴士走訪後壁，看白河蓮花季、後壁俗女村，晚上則化身最嗨的夜店風微醺巴士，直奔台南最有特色的酒吧，日夜都有不同魅力。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲搭乘雙層巴士玩後壁，還可以看白河蓮花季。（圖／台南市政府提供）

台南市政府今夏推出的雙層巴士遊程，其中行程之一就是「後壁白河農村饗宴」遊程，結合白河蓮花季、後壁俗女村、新興觀光工廠等，帶領遊客乘坐雙層巴士欣賞嘉南平原的田園美景。

旅客可以先到「菁寮社區」，遊覽無米樂、俗女養成記的拍攝地點，在後壁俗女村體驗手作紅龜粿。接著來到新興景點「雅聞湖濱療癒森林」，園區占地廣大包含化妝品工廠及主題花園等，還有浪漫玫瑰花海；之後再經過白河區，從巴士上挑高視野欣賞蓮花盛開美景，遊程可至台南旅遊網查詢。

▲▼台南微醺巴士今年串連當地14家酒吧。（圖／台南晶英酒店提供）

而台南晶英酒店則從即日起至8月底再次推出「微醺巴士」活動，將雙層巴士改造成超嗨的移動夜店，今年更串聯自家古蹟酒吧茶薈知事官邸與池畔水晶廊，還有與Phowa、酣呷餐酒、咫尺角落、岐門、樂島、富貴陸酒、福醺湯包、小黃門、常酒、響琥、民生西藥房、Dark circle等14家人氣與全新酒吧，每周五、周六晚上八點半準時發車。

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此次台南晶英微醺巴士共分有兩條路線，周五和周六停靠酒吧均不相同，單趟路線皆可喝到獨創調飲外，還會有調酒師現場炙燒在地將軍區有名的火燒蝦，最後回到飯店，更會奉上暖胃的海鮮飯湯當解酒宵夜。酒店也提供飯店住房方案，參加完體驗直接入住，兩人成行含車票9999元起，加購高鐵再享車票78折起優惠，也可另外購買微醺巴士票券。