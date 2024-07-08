大苑子夏季最新「巨峰葡萄系列」來了！尬錫蘭紅茶、玫瑰泥超欠喝

▲大苑子巨峰葡萄系列飲品上市了 。（圖／大苑子提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

當季水果+1！人氣鮮果手搖飲品牌「大苑子」今夏最新「巨峰葡萄系列」來了，嚴選來自彰化的巨峰葡萄打造3款限定飲品，有濃郁葡萄冰沙+蘆薈、葡萄結合玫瑰花泥的香甜組合，通通超欠喝，即日起於全門市上市。

▲巨峰葡萄雪沙吃得到蘆薈果肉。

大苑子夏季限定「巨峰葡萄系列」開喝，特意選用盛產彰化巨峰葡萄作為主角打造3款限定飲品，首推「巨峰葡萄雪沙」，把巨峰葡萄加入茉香綠茶打成綿密雪沙後，再放進Q彈蘆薈果肉增添咀嚼口感，每一口都能喝到酸甜果香、回甘茶香，沁涼滋味超消暑，每杯售價90元。

▲▼加碼喝巨峰葡萄分別搭配紅茶（上）、玫瑰花泥（下）的組合。

再來的「巨峰葡萄冰茶」，是巨峰葡萄搭配古城錫蘭紅茶的清爽組合，每杯售價70元；最後是「葡萄玫瑰」，選用巨峰葡萄結合屏東有機玫瑰花泥，一杯同時滿足果香、花香，濃郁又好喝，每杯售價90元，以上3款飲品即日起於全門市開賣。

▲萬波全新獵奇飲品「芒果河粉」全門市開喝 。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

另，萬波島嶼紅茶近日則強勢推出全新限定飲品「芒果河粉」，是以芒果冰沙作為基底，並加入椰漿增添香氣，最後放入以牛奶製成的「牛奶河粉」，口感滑溜順口，搭配清涼冰沙及椰奶香，讓人忍不住一口接一口，即日起於全門市開賣，中杯售價75元、大杯85元，冰涼固定、甜度有正常、 半糖和微糖選擇。