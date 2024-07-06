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北市宅度假！住寒居送電影票、精釀啤酒　凱撒豪送寶可夢按摩槍

▲寒居酒店「夏映微醺」住房專案燁鴞客房,贈臺虎精釀啤酒三瓶。（圖／業者提供）

▲寒居酒店泳池。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

熱如蒸籠的夏天，躺在飯店床上看電影，暢飲冰飲就夠過癮！北市有兩家飯店祭出夏季專案，一是位於台北市松江南京交匯處的寒居酒店，每房贈送國賓影城電影票兩張、臺虎精釀啤酒三瓶；而台北凱撒大飯店則端出住房贈「熱感口袋按摩槍」。

▲寒居酒店「夏映微醺」住房專案燁鴞客房,贈臺虎精釀啤酒三瓶。（圖／業者提供）

▲寒居酒店燁鴞客房。（圖／業者提供）

寒居酒店
位於台北市松江南京交匯處的寒居酒店，將從7月9日至9月30日推出「夏映微醺」住房專案，入住「燁鴞客房」或「鄰鴞客房」，每房贈送國賓影城電影票兩張及臺虎精釀啤酒三瓶，還包了翌日早餐兩客，每房每晚4,399元+15.5%起，周五入住每房每晚加500元、周六入住每房每晚加1,000元，每日限量供應。

▲寒居酒店「夏映微醺」住房專案燁鴞客房,贈臺虎精釀啤酒三瓶。（圖／業者提供）

▲寒居酒店住房專案贈臺虎精釀啤酒三瓶。（圖／業者提供）

「夏映微醺」電影住房專案，以沁涼消暑小旅行為主打，旅客能躺在席夢思頂級名床休息片刻，再前往使用健身房及泳池和烤箱、蒸氣室等會館設施，入夜降溫後步行不到10分鐘，即可抵達台北長春國賓影城欣賞電影大作，回房搭配專案附贈的臺虎精釀啤酒微醺小酌，翌日早晨再前往樓充滿海島風情的餐廳享用早餐，愜意度過兩天一夜的宅度假。

▲入住「奇幻旅夏」住房專案即可獲得參展門票，指定房型再升級贈含「玻璃獸絨毛玩偶」的展覽限定套票,熱感口袋按摩槍。（圖／台北凱撒大飯店提供）

▲入住精緻客房每晚3,599元起。（圖／台北凱撒大飯店提供）
台北凱撒大飯店
坐落於北車附近的台北凱撒大飯店，即日起至10月12日端上「奇幻旅夏」暑期住房專案，結合首度來台的「怪獸與大自然的奇幻世界」特展，入住精緻客房每晚3,599元起，指定房型再升級贈「玻璃獸絨毛玩偶」的展覽限定套票。

▲入住「奇幻旅夏」住房專案即可獲得參展門票，指定房型再升級贈含「玻璃獸絨毛玩偶」的展覽限定套票,熱感口袋按摩槍。（圖／台北凱撒大飯店提供）

▲▼入住「奇幻旅夏」住房專案即可獲得參展門票；入住精緻客房每晚含早餐只要4,888元起，還贈送與寶可夢聯名的「熱感口袋按摩槍」乙組。

▲入住「奇幻旅夏」住房專案即可獲得參展門票，指定房型再升級贈含「玻璃獸絨毛玩偶」的展覽限定套票,熱感口袋按摩槍。（圖／台北凱撒大飯店提供）

再過一個月就是父親節，今年業者攜手按摩椅專家「輝葉」規劃父親節住房專案，即日起至7月21日前預訂享早鳥優惠，入住精緻客房每晚含早餐只要4,888元起，就可獲得與寶可夢聯名的「熱感口袋按摩槍」乙組，經查，市值約2280元。另有加購飯店高鐵聯票享平日7折、假日75折優惠。

關鍵字： 台北市旅遊 星級飯店 寒居酒店 台北凱撒大飯店

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