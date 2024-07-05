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身分證有E或S打9折！就饗鐵板燒7月高雄開2店　姓名中1字同享優惠

▲王品「就饗鐵板燒」7月高雄連開2店 。（圖／王品提供）

▲王品「就饗鐵板燒」7月高雄連開2店。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下「就饗鐵板燒」7月在高雄連續開出夢時代店、富民店，2家店試營運期間，姓名有「高雄」任一字，或身分證英文字母為「E」或「S」，消費任1客套餐可享9折優惠。

「就饗」是王品集團去年推出的平價鐵板燒品牌，主打牛、豬、雞排搭配時令海鮮盤雙主餐，318元起享用白飯、湯品以及2種青菜吃到飽。不同於一般台式鐵板燒單純以醬油、鹽與胡椒調味，就饗有青花椒、蔥鹽、金沙、塔香與胡麻等10種多元味型。

▲王品「就饗鐵板燒」7月高雄連開2店 。（圖／王品提供）

▲就饗鐵板燒高雄2店試營運期間，姓名中有「高雄」任一字，或身分證字號英文為「E」或「S」，套餐享9折。（圖／王品提供）

繼台北忠孝東店、長安東店後，就饗7月到高雄開出2家店，夢時代店即日起試營運，富民店7月23日試營運，除了推出限定套餐外，還要與港都鄉親同慶。7月11日前到夢時代店用餐，姓名中有「高雄」任一字，或身分證字號英文為「E」或「S」，套餐享9折。7月23日至7月29日，富民店也祭出同樣優惠。

▲台北新板希爾頓酒店「悅．市集」即日起至7月31日，2人同行用餐，2張身分證數字集滿4個「7」，可享77折優惠。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

另外，搭上奧運話題熱潮，台北新板希爾頓酒店推出系列餐飲優惠活動，悅．市集自助餐廳即日起至7月31日，2人同行用餐，2張身分證數字集滿4個「7」，可享77折優惠。而7月15日至8月11日期間，前往青雅用餐並完成指定打卡任務，送創意混血料理「台法乾坤烤雞」，如果這期間中華隊贏得金牌，當日加碼全場85折來慶祝。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 就饗鐵板燒 王品

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