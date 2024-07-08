《淚之女王》放閃就在德國　阿爾卑斯消暑行旅

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

超夯韓劇《淚之女王》男女主角的蜜月前往德國，所到之處盡是美景、充滿無限浪漫，而夏季的德國、瑞士之旅，可以一遊雙國最高山～楚格峰和少女峰，以及清新的阿爾卑斯山林小鎮，成就雙峰一次擁有的經典旅程，同時清涼又消暑。

▲如童話般夢幻的新天鵝堡是德國必訪景點。（圖／鳳凰旅遊）

細數德國浪漫景點，以新天鵝堡最為大家所熟悉。想要用不同角度欣賞這座絕美建築，可以搭乘公車上山，輕鬆欣賞沿途山林風光，會發現建在山坡上的城堡，與四周的天然景觀完美結合在一起，美麗山景與布萊特河谷交映出極佳的絕色風光。

▲羅騰堡完整保存中古世紀古城，帶你一秒時空穿越。（圖／鳳凰旅遊）

德國旅遊的浪漫之路和古堡之路，交匯於羅騰堡。享有中世紀寶石美譽的羅騰堡，完整保留中世紀街道、住家，在歐洲相當罕見。一進城門彷若穿越時光隧道，進入中古世紀浪漫的世界之中，悠閒漫步欣賞市政廳、議員會議館，置身古色古香的市街風情，這裡的建築街道都超好拍，最知名的定番拍照景點就是普雷萊茵廣場，某個角度可以同時看到兩座塔樓。

▲BMW汽車博物館中有許多特殊車款（圖／鳳凰旅遊）

看過了浪漫的德國，也要一睹現代德國的風采。德國是汽車工業大國，位在慕尼黑的BMW總部與汽車博物館，則是最具代表的所在，來到這裡，千萬不要只看展示中心。

參觀一回BMW汽車博物館，可以輕鬆了解BMW汽機車演化史，特別是館內還展示引擎，因為BMW最早是以製造航空引擎起家。博物館現場有很多復古車、各時期的重機、比賽車款、特殊車款跟概念車等，也有汽車製造過程中所需要的板模車，相當有趣，常常吸引許多男士流連忘返。

▲另一齣經典韓劇《愛的迫降》絕美場景就在少女峰。（圖／鳳凰旅遊）

德瑞之旅的絕佳安排，絕不來去匆匆，而是以足夠的時間體會當地風土人情，從容同遊德國萊茵河美景及阿爾卑斯山群峰環繞的瑞士風采，一次盡賞少女峰、楚格峰等山林美景，深入座落山林深處的優雅古堡，倘洋於清涼的山林間，暫時逃離酷暑炎夏。

拜訪少女峰的旅程，建議從勞特布魯能轉搭高山火車與艾格快線纜車，登上少女峰火車站。當列車緩緩行駛於層層山巒，遠眺海拔4,158公尺高的世界屋脊～少女峰，以及4,099公尺高的僧侶峰、3,970公尺高的艾格峰，每個角度都是取景的絕佳畫面。

▲「黃金景觀火車」是瑞士精華美景的大集合。（圖／鳳凰旅遊）

瑞士有世界花園的美名，想要一次收藏瑞士美景的精華，那必定要搭乘黃金景觀火車。從盧森出發，黃金景觀火車一路開往茵特拉根，旅程中欣賞如水晶般的湖泊、絕美的瀑布，透過全景車窗，阿爾卑斯山壯麗景色一覽無遺。

▲紐倫堡聖誕市集是德國最盛大的聖誕市集。（圖／鳳凰旅遊）

如果是聖誕節前夕來到德國紐倫堡，鐵定不能錯過聖誕市集，此地的聖誕巿集是德國歷史最悠久且規模最大的聖誕市集之一，可說是最具原汁原味的耶誕城！繽紛的彩色燈光，超有節慶氛圍的裝飾，還有美味的德國香腸、漢堡、薑餅等，越冷越有氣氛。

推薦行程：

★德瑞浪漫雙峰會10天（少女峰、楚格峰、黃金列車頭等艙、米其林）

限定團限時前10名送小費，蜜月新人再享折扣

https://reurl.cc/Rqo5OD

★德瑞浪漫雙峰會10天(含聖誕巿集) https://reurl.cc/5vNjM7

12月限定出發

特色亮點

★德瑞雙峰：少女峰、楚格峰

★雙堡宮殿：新天鵝堡、 海德堡古堡

★黃金列車頭等艙

★萊茵河遊船

★中古世紀名城

★世界文化遺產聖加崙修道院圖書館

★BMW汽車博物館入內參觀

更多資訊：

鳳凰旅遊 0800-089-789

官網：www.travel.com.tw

鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours

鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife