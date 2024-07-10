今開賣！7-11「19款限量史努比福袋」來了　豪送黃金、7百萬現金

記者周姈姈／綜合報導

史努比粉絲今天衝7-11買了！7-11全台門市自今（10）日起正式開賣超Q「史努比福袋」，今年選擇多達19款，包含手提行李箱、涼被、氣炸鍋等，價格落在499元～1499元之間，且最令人期待的抽獎獎項總價值破千萬，頭獎可一人獨得市價180萬元的紀念黃金，特別獎將有7位幸運兒可各自獲得1百萬OPENPOINT點數，可當現金爽爽花。

▲7-11全台門市、OPENPOINT APP自今日起開賣「SNOOPY玩樂超值福袋」，共有19款可選。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

7-11自今（10）日起正式開賣超可愛夏日限定「SNOOPY玩樂超值福袋」，今年商品結構、價格帶更勝去年同期，提供6種價格帶、7種商品結構，總計19款限量福袋選擇，其中有18款為門市現貨開賣、1款OPENPOINT APP線上開賣，全系列福袋自今日起至7月16日止還可搭配指定支付工具結帳（國泰、中國信託、玉山、台北富邦、聯邦、icash Pay），消費金額滿1000元立折100元。

今年「SNOOPY玩樂超值福袋」全系列商品以白、藍、綠三大夏日清爽色系，結合SNOOPY經典漫畫圖素，獨家設計18款限量福袋，今日起於門市現貨販售，且福袋裡皆附有總價值破3000元的品牌優惠券，可使用於星巴克、達美樂、COCO茶飲等人氣通路，還有抽獎序號，若購買福袋價值越高，就能獲得越多抽獎序號，中獎機會更高，詳細資訊如下：

●499元福袋：15吋硬殼手提箱

共有白色、藍色、綠色3款可選，底部四腳角釘設計，不刮傷箱體，四邊加厚防撞角，防撞耐用，可當化妝箱、登機箱；此福袋抽獎序號有2組。

▲此為售價499元的15吋硬殼手提行李箱以及售價1499元的美國Traveler’s Choice聯名21吋行李箱。

●499元福袋：21L提把摺疊收納箱桌



共有白色、藍色、綠色3款可選，擁有21公升大容量，還附上蓋子，可當桌面使用，附提把好攜帶；此福袋抽獎序號有2組。

▲此為售價499元的21L提把摺疊收納箱桌以及售價1399元的義大利Giaretti聯名氣炸鍋。

●699元福袋：雙材質涼被



共有白色、藍色、綠色3款可選，正反兩面雙材質，輕薄透氣，加上雙面花樣設計，可隨心情任意變換；此福袋抽獎序號有3組。

▲前排為售價1299元的戶外露營拖車，後排則為售價699元的雙材質涼被。

●1299元福袋：戶外露營拖車



共有白色、藍色、綠色3款可選，全車5.6kg，前置360度萬向輪，可乘載60kg貨物，雙置物袋設計，可另收納小物；此福袋抽獎序號有4組。

●1399元福袋：義大利Giaretti聯名氣炸鍋（不含零食飲料組合）

共有白色、藍色、綠色3款可選，4.5公升大容量，360度高速熱風循環，方便食材加熱均勻烹調，一鍋抵多機，可蒸、烤、烘、炸，料理多變化；此福袋抽獎序號有5組。

●1499元福袋：美國Traveler’s Choice聯名21吋行李箱（不含零食飲料組合）



共有白色、藍色、綠色3款可選，鏡面硬殼材質，選用360度萬向雙輪+3段伸縮拉桿以及TSA海關密碼鎖，上掀蓋設計方便輕鬆收納，還有前開獨立筆電防震層、多功能文件資料夾層，內部還採用X型交叉帶，能固定行李防止衣物滑落鬆動；此福袋抽獎序號有6組。

另於OPENPOINT APP推出1款會員專屬的「SNOOPY造型迴力車福袋」，今日11:00起線上開賣，售價599元，超可愛的SNOOPY、胡士托、查理布朗、奈勒斯、謝勒德、露西化身6台迴力車，還可以組裝一起變成黃色大巴士；提醒此福袋不含零食飲料組合，福袋抽獎序號有3組。

▲此為OPENPOINT APP限定開賣的「SNOOPY造型迴力車福袋」，售價599元。



▲每款福袋皆會附有品牌優惠券與抽獎序號；僅有15吋硬殼手提箱、21L提把摺疊收納箱桌、雙材質涼被與戶外露營拖車會附有零食飲料等贈品。

這次獎項總價值破千萬，共有4大獎項，如下：

1.頭獎：統一超商7000店開幕黃金11兩，1名，市價約180萬元



2.二獎：統一超商7000店開幕黃金7兩，1名，市價約115萬元



3.福袋獎：星宇航空舊金山來回機票，4名，市價共24萬元



4.加碼獎：今日至7月16日限定，活動期間天天送100萬點OPENPOINT，共有7名幸運兒可獲得，合計700萬點，等同現金700萬

不僅如此，7-11全店精品「SNOOPYx五大品牌聯名」活動也在今日下午3點起登場，攜手野獸國、康寧餐具、知音文創、infoThink、Outdoor等知名生活品牌，引進逾40款粉絲必搶的SNOOPY生活周邊，超夯單品如手腳可自由擺動的大公仔存錢筒、304不鏽鋼保鮮盒、狗屋萬年曆、貝果磁吸充電盤、多元包款，備受好評的奶茶色SNOOPY烘焙系列再推新品，像是有奶油捲零錢包、可頌絨毛地墊、掛飾玩偶馬克杯，史努比粉絲千萬別錯過。

▲▼7-11全店精品「SNOOPYx五大品牌聯名」活動將在7月10日下午3點起登場，攜手多個知名生活品牌，引進逾40款SNOOPY生活周邊。

星宇航空也有滿滿史努比！星宇航空「史努比主題航班」於6月15日首航了，當時挑選JX802台北-東京航班為首航驚喜班機，旅客從報到櫃檯到登機都有SNOOPY相伴，包括登機證、行李牌、耳機包裝袋、紙杯、餐巾紙、米果包裝，以及旅客必拍印有史努比及莎莉兩款機上餐錫箔紙，更多詳細資訊可看《星宇航空「SNOOPY主題航班」今首航 逾25款用品滿滿史努比》。

▲星宇航空與PEANUTS聯名「史努比主題航班」正式首航了。（圖／星宇航空提供）