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日本旅遊不只是東京大阪　桃太郎故鄉「岡山縣」的觀光與購物正火熱

日本旅遊,日本岡山,桃太郎,白桃,晴天之國,岡山後樂園,岡山城,倉敷美觀,岡山高島屋（圖／岡山縣觀光連盟提供）

▲岡山城與岡山縣名產的白桃與拉麵。（圖／岡山縣觀光連盟提供）

文／岡山高島屋提供

隨著日圓不斷貶值的刺激之下，赴日旅遊的人數已經超車疫情前。除了東京與大阪等都會圈之外，選擇去位於西日本的中央、從桃園也有直飛航班的「岡山縣」旅遊的遊客也日益增加。

擁有悠久歷史與優美自然環境的岡山縣

岡山縣降雨量少氣候溫暖，因此有「晴天之國」的美稱。同時也因盛產白桃和葡萄等甜美水果，有著「水果王國」之稱。

傳說是桃太郎故鄉的「岡山縣」，也有著悠久歷史與優美的自然環境，不論四季都很好玩。

像是日本三大名園之一的「岡山後樂園」、與有酷炫黑色外觀的「岡山城」、充滿復古風情街道，可以搭乘有船夫划槳的「倉敷美觀地區」都是不可以錯過的區域。

日本旅遊,日本岡山,桃太郎,白桃,晴天之國,岡山後樂園,岡山城,倉敷美觀,岡山高島屋（圖／岡山縣觀光連盟提供）

▲岡山縣位於兵庫縣西側，距離大阪也不遠。（圖／岡山縣觀光連盟提供）

岡山後樂園

後樂園是日本三大名園之一，在江戶時期由岡山藩主為了自身的休養度假所建造的，造景非常講究優美，是能邊走邊欣賞風景的迴遊式庭園，漫步其中會處處可見種了櫻花、荷花、楓樹、茶花等代表各季節的花草樹木，不同的季節有不同的面貌。

日本旅遊,日本岡山,桃太郎,白桃,晴天之國,岡山後樂園,岡山城,倉敷美觀,岡山高島屋（圖／岡山縣觀光連盟提供）

▲後樂園內有迴遊式庭園，漫步其中可以欣賞四季美景。（圖／岡山縣觀光連盟提供）

園裡飼養8隻丹頂鶴也是這裡的一大特色，平時在籠子裡，但每年元旦會將丹頂鶴放出來自由散步，在庭園裡時而步行，時而飛翔的姿態相當美麗。也有販售後樂園與岡山城的套票，可以一次看完岡山的歷史古蹟。

日本旅遊,日本岡山,桃太郎,白桃,晴天之國,岡山後樂園,岡山城,倉敷美觀,岡山高島屋（圖／岡山縣觀光連盟提供）

▲元旦在後樂園庭園步行的丹頂鶴。（圖／岡山縣觀光連盟提供）

岡山城

岡山城據說於1597年落成，現今列為日本100名城之一，其中最有特色的是天守閣的外牆是黑色，屋頂上有貼金箔的瓦片及鯱（安裝在屋頂上的魚造型裝飾），因此有著「烏城」及「金烏城」之異名。與後樂園之間有「月見橋」可以直接跨河走過去。

天守閣在2022年才剛完成大整修，並重新開放給遊客參觀，煥然一新的外觀相當優美。設施裡展示岡山城的歷史演變以及文物，1樓還設有咖啡廳可享用咖啡與輕食。

日本旅遊,日本岡山,桃太郎,白桃,晴天之國,岡山後樂園,岡山城,倉敷美觀,岡山高島屋（圖／岡山縣觀光連盟提供）

▲岡山城一度遭戰火燒毀，現在的天守閣是1966年重建，周邊環境十分優美。（圖／岡山縣觀光連盟提供）

倉敷美觀地區

倉敷美觀地區在江戶時期是一個重要的貨品集散地。該地區保存當時的白牆倉庫、日本牆壁傳統製作法之一的海參牆等富有特色之建築。

來這裡可以以徒步方式漫遊，或者可以搭木船慢慢划行倉敷川欣賞街景，彷彿有時空穿越到古代的錯覺感。

日本旅遊,日本岡山,桃太郎,白桃,晴天之國,岡山後樂園,岡山城,倉敷美觀,岡山高島屋（圖／岡山縣觀光連盟提供）

▲在倉敷美觀地區可搭渡船遊覽沿途日式美景。（圖／岡山縣觀光連盟提供）

倉敷市也是日本單寧牛仔的發源地，在美觀地區也處處可見牛仔服飾及配件的專賣店。
近來使用牛仔布製成的和服非常熱門，有店家提供和服的出租服務您也可以選擇購買。

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▲穿上和服在倉敷美觀地區漫步也別有一番風味。（圖／岡山縣觀光連盟提供）

在岡山縣一樣可以享有購物樂趣

除了知名景點外，享受購物樂趣與當地美食，當然也是出國旅遊時的一大樂趣。

位於岡山車站前，離岡山城也不遠，交通非常方便的「岡山高島屋」，不但可以一次買齊特色伴手禮，還可以享有外國旅客專屬95折優惠與退稅服務。觀光之餘，可以前來此處享受購物樂趣與品嚐岡山當地美食。

由日本知名建築師村野藤吾設計的岡山高島屋，一樓外牆的紅色頂棚營造出優雅風格。
柱子與天花板之間的曲線，呈現出中世紀迴廊的感覺。
有別於大型購物商場，在此可以感受到濃厚的日式傳統待客服務。

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▲位於JR岡山車站前，擁有歐式風格的岡山高島屋。（圖／岡山高島屋提供）

到了岡山高島屋後，首先可以到1樓店内的服務台或8樓退稅櫃台領取外國人專用的「95折卡」，單筆購滿3,000日圓（未稅）以上就可享有95折優惠

滿5,000日圓（未稅）以上還可辦理退稅。
※詳細使用規則請參考岡山高島屋官方網站

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▲岡山高島屋8樓的免稅櫃檯與1樓的服務台。（圖／岡山高島屋提供）

在岡山高島屋滿足全家大小的購物慾

岡山高島屋從地下2樓到8樓皆為賣場，B1與B2是食品區，1樓有化妝品與精品、女士首飾等。2～4樓是女性服飾與小物配件。5樓為男性服飾，6樓為家庭用品與日式陶器・餐具。7樓有兒童服飾・手錶・珠寶等，8樓活動會場會有各種期間限定的活動，每年春季與秋季舉行的「大北海道展」也吸引許多饕客前來。

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▲從服飾精品到日式陶藝都可以在岡山高島屋購買到。（圖／岡山高島屋提供）

岡山縣必買伴手禮

在位於岡山高島屋B2的「岡山百選」專櫃，匯集了各種岡山縣與瀨戶內地區的特產，不需要到處採購，在此即可一次購買好岡山縣的特產。

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▲岡山高島屋B2的「岡山百選」專櫃。（圖／岡山高島屋提供）

因為岡山縣盛產水果，特別推薦使用岡山縣產的白桃、亞歷山大麝香葡萄、貓眼葡萄、柑橘，或是岡山縣為數稀少的蘋果來製作的「喝的水果凍」。

不論是直接喝，或是冷藏、冷凍後來享用，都能感受到美味水果的風味。也很適合讓小朋友或長輩來飲用。

此外岡山縣自古以來就生產許多柚子，曾經是當貢品獻給皇室的「柚子餅」也是必吃的美味伴手禮。
不但帶有清爽的柚子香氣，而且口感柔軟，非常好吃。

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▲高人氣的岡山伴手禮 左邊是「喝的水果凍」右邊是「柚子餅」。（圖／岡山高島屋提供）

夏季的話，在水果賣場裡也有許多果肉綿細，水潤甜美的新鮮白桃與葡萄可以選購，來到這裡別忘了在旅途中品嚐鮮美的水果，或是在B1的賣場購買當季水果做的糖煮水果。

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▲岡山有水果王國之稱，擁有各種水果製品。（圖／岡山高島屋提供）

岡山縣在地美食

在岡山高島屋B1的「すわき後樂中華拉麵」是在昭和39年（1964年）創業於岡山的拉麵店。除了材料使用岡山產的素材外，湯頭加有2倍以上時間熟成的醬油，風味獨特美味，廣受日本各地民眾的喜愛。

提到岡山必買的名產美食，和菓子老店「廣榮堂」推出包裝上印有桃太郎插圖的「吉備糰子」是一定榜上有名。在岡山高島屋B1的「廣榮堂」也有內用區，可以品嚐到當季的和菓子。

另外像是烤雞肉串燒、章魚燒等日式小吃料理也可以在B1找到。非常有人氣的壽司也可以在B2的生鮮賣場購買到喔～

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▲各種日式美食可以在岡山高島屋品嚐到。（圖／岡山高島屋提供）

已經去過多次東京與大阪等地區的民眾，下次不妨可以來到岡山遊玩，除了造訪有悠久歷史的景點與自然風景區外，還可以享受美味的水果與購物樂趣。

因為從岡山搭乘新幹線到大阪也只需要1小時即可以到達，從台灣直飛岡山後，再去關西地區也是一個不錯的選擇。
 

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