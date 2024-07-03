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海鮮丼、鰻魚串燒吃到飽！栢麗廳推出居酒屋美食　晚晚餐買一送一

▲栢麗廳仲夏居酒屋，三燔本家滿出來鮭魚丼。（圖／晶華提供）

▲栢麗廳即日起推出居酒屋美食。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

台北晶華酒店自助餐廳「栢麗廳」即日起至8月31日推出「仲夏居酒屋」，餐檯供應豪華海鮮丼、炙燒紅蝦海膽握壽司、酥炸軟殼蟹、炭烤魷魚七味燒、鰻魚串燒等美味下酒菜。另外，周一至周四晚間8點後用餐可享買一送一優惠。

負責規劃此次「仲夏居酒屋」菜色的栢麗廳主廚張明志表示，國人對於居酒屋的菜色並不陌生，為了一新耳目與味蕾，加入全新「小缽」料理，以小型器皿盛裝滋味厚重的醃漬蔬菜或海鮮，適合下酒又開胃，餐檯上有橙醋鱈魚肝、鹽煮枝豆、甘露黑豆栗子、紫蘇沢庵漬、鮮魚南蠻漬與鮭魚卵柚子醬油漬等選擇。

▲栢麗廳仲夏居酒屋，三燔本家滿出來鮭魚丼。（圖／晶華提供）

▲栢麗廳自助餐檯上各種美味下酒菜。（圖／晶華提供）

除了小缽料理，栢麗廳自助餐檯上還有豪華海鮮丼、和牛漢堡排、炙燒紅蝦海膽握壽司、酥炸軟殼蟹、炭烤魷魚七味燒、鰻魚串燒、壽喜燒牛肉炒飯、北海道奶油螃蟹等美味下酒菜。此外，栢麗廳晚晚餐優惠再度回歸，即日起至8月31日，周一至周四晚間8點後進場用餐，可享買一送一優惠。

▲栢麗廳仲夏居酒屋，三燔本家滿出來鮭魚丼。（圖／晶華提供）

▲三燔本家「滿出來鮭魚丼」。（圖／晶華提供）

三燔本家也有仲夏居酒屋活動，料理長以頂級食材入饌打造豪華夏酒菜，包含滿出來鮭魚丼、波士頓龍蝦姿揚、鹿兒島A5和牛飯糰、北海道花魚一夜干、鳥取松葉蟹蛋黃醋、燒酌蒸蛤蠣、中卷七味燒、博多明太子手羽先等，全時段還有享日本ASAHI啤酒買一送一、獺祭清酒系列第二瓶半價。

▲台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳7月1日起推出「澎湖海鮮季」。（圖／台北喜來登大飯店提供）

另外，台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳7月1日起推出「澎湖海鮮季」，餐檯提供野生白鬚蝦、鮮蚵、澎湖冰卷、沙公、沙母等多達20種海鮮料理，而超人氣的松葉蟹腳也沒缺席，一樣可以吃到飽。

▲鮮蚵滷肉飯。（圖／台北喜來登大飯店提供）

時序入夏，十二廚自助餐廳以澎湖現流海產為主角，餐檯提供20道以澎湖海鮮製作的美味料理，包括有「澎湖冰捲配五味醬」、「澎湖白鬚蝦海菜煎餅」、「涼拌蟹肉海燕窩」、「香煎澎湖小管」、「酥炸百花油條」、「避風塘炒蝦」、「沙茶炒蟹」。

而澎湖必吃的人氣美食「鮮蚵滷肉飯」，則是使用現撈肥美鮮蚵搭配鹹香肉燥飯。現煮麵區還有「澎湖小卷鮑魚米線湯」，新鮮直送的澎湖小卷、鮮活鮑魚，與吸附湯頭的米粉一起享用，鮮味濃郁。

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