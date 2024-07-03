開箱星宇航空史努比主題航班　機票、行李吊牌處處可見超可愛

▲星宇航空即日起至10月底推出史努比主題航班。（圖／星宇航空提供）

記者蔡玟君／台北報導

星宇航空宣布與花生漫畫合作，即日起至10月31日為止推出超療癒「史努比主題航班」，從報到櫃檯到機上用品都是滿滿史努比和它的好朋友，記者實際登機開箱，告訴你航班上有哪些史努比用品亮點。

▲星宇航空現在有史努比主題航班，從櫃台開始就有史努比元素。（圖／記者蔡玟君攝）

▲連登機門也都有花生漫畫角色。（圖／記者蔡玟君攝）

星宇航空推出史努比主題航班，除了洛杉磯、西雅圖航線之外，所有航線均可以看到史努比和查理布朗的身影。從報到櫃台開始，就可看到花生漫畫角色現身於螢幕，且不止台灣，以越南胡志明機場為例，星宇航空的報到櫃檯、登機門也都有史努比元素。

▲▼星宇航空現在的登機證正反面都有花生漫畫的人物設計。（圖／記者蔡玟君攝）

▲行李吊牌。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，每一張登機證的正、反面也都有史努比圖案，且每一張設計都不同；掛在隨身行李的行李吊牌也都是可愛的史努比，讓每個拿到的旅客都超驚喜。

▲機上耳機包裝袋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼經濟艙機上餐的包裝錫箔紙和餐巾紙、熱飲用紙杯等也都有史努比圖案。（圖／記者蔡玟君攝）

▲免稅品的購物袋。（圖／星宇航空提供）

登機後從機上用品到餐點也都有滿滿史努比的元素，例如豪華經濟艙、經濟艙的耳機包裝袋、裝免稅品的購物袋也都有史努比或查理布朗；而在機上餐方面，除了如胡同燒肉餐點有指定包裝錫箔紙上面，經濟艙餐點的包裝錫箔紙、餐巾紙、濕紙巾，以及專門裝熱飲的紙杯，也都是滿滿可愛的史努比與它的好朋友們。

▲▼頭等艙和商務艙可從餐飲中發現花生漫畫角色蹤跡。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空史努比設計兒童餐盒。（圖／星宇航空提供）

頭等艙和商務艙的乘客，也可在精緻的服務環節中，發現SNOOPY優雅融入的各式巧思，例如有機長、空服員角色裝扮的燙銀杯墊以及長程航線專屬的漢堡紙、迷你食物旗幟以及小黃鳥-糊塗塔克的攪拌棒等。星宇航空也讓小朋友擁有滿滿的快樂，不論是印有SNOOPY經典漫畫的兒童餐盒，或是特製SNOOPY圖案的紅絲絨蛋糕都超級可愛。

▲華航皮卡丘彩繪機CI。（圖／ETtoday資料照）

目前台灣3間國籍航空均以不同知名IP角色為主題為班機增色，例如長榮航空與日本三麗鷗聯手打造的吸睛彩繪機，就有以Hello Kitty為主題的派對機、星空機、夢想機與郊遊機，而華航現在也有「皮卡丘彩繪機CI」，將經典寶可夢角色躍上機身，並同步將機內用品、周邊商品換成寶可夢系列，同樣備受粉絲青睞。