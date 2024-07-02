住大阪捷絲旅3天「每人每晚1320起」　送免費早餐、下午茶吃到飽

▲捷絲旅大阪心齋橋館有台籍服務人員。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

暑假到日本玩，最不能錯過的就是花火大會了！晶華國際酒店集團旗下的捷絲旅首間海外據點「捷絲旅大阪心齋橋館」，針對國人推出三天兩夜住房專案，即日起至7月12日，預訂10月15日前入住，三天兩夜2萬6000日圓起，並享每天早餐吃到飽，等於每人每晚最低只要6500日圓起（約新台幣1320元）。

▲客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

提到大阪不可錯過的慶典，就是固定在7月7日登場的七夕慶典，可以欣賞3萬燈飾營造出宛如銀河景象，而在8月也有如淀川花火大會、天神祭奉納花火等代表的花火盛景，可是大阪最代表的夏日風物詩。

為此，捷絲旅大阪心齋橋館此次推出三天兩夜專案，兩人成行，除了贈送早餐外，每天下午1點至晚上11點期間，還能無限享用迎賓點心與各種茶飲，距離心齋橋走路也只要3分鐘即達，逛街購物都很方便。

▲大阪城希爾頓逸林酒店。（圖／希爾頓集團提供）

此外，大阪每年都有新飯店開幕，其中最受矚目的，就是甫於今年5月開幕的「大阪城希爾頓逸林酒店」，酒店位於河邊，距離天滿橋站走路約7分鐘，全館共有373間客房、4種房型，從飯店還能直接欣賞大阪城與河川景觀。